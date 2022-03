Rostock

Mit vielen Zuschauern kennt sich Jürgen Matkowitz aus. Schließlich stand er schon früh auf großen Bühnen, war Teil der Klaus-Renft-Combo, Gründungsmitglied der Band Prinzip und begleitete als Musiker auch Sänger Frank Schöbel.

Seine zweite Passion – Laser und Feuerwerk – entdeckte Matkowitz Ende der 1970er-Jahre in der Sowjetunion. „Wir waren damals zweimal im Jahr immer für mehrere Wochen dort und spielten Konzerte vor Zehntausenden Menschen“, erinnert sich der Musiker. Nach einem Auftritt in Moskau seien sie dann noch zum Konzert der bekannten russischen Schlagersängerin Alla Bugatschowa ins Stadion gegangen. Dort sah er das erste Mal Laserstrahlen. „Und das wollte ich dann auch machen. Alla hatte Laser, Pink Floyd traten damit auf – wieso also nicht auch wir“, erinnert sich Matkowitz an den Moment, wo ihn die sprichwörtliche Erleuchtung traf.

„Viele fragten, wieso ich mir das antue und mich noch mal auf die Schulbank setze. Aber ich wollte es unbedingt.“ Und so machte Matkowitz alle Scheine, um seinen „Spieltrieb“, wie er es nennt, neben der Gitarre auch am Himmel ausleben zu können. Anfang der 80er-Jahre gründete er sogar eine eigene Firma dafür: Apollo Art of Laser and Fire. Woher die Bezeichnung stammt, weiß er nicht mehr ganz genau. „Wir sind Hundefans und ich glaube, wir wollten damals einen Hund namens Apollo.“ Geworden sei es dann ein Vierbeiner namens Anton – so blieb der andere Name für das Unternehmen.

Lesen Sie auch: Warnemünder Turmleuchten am 9. April: Alles zu Tickets, Programm und Verkehr

Zuständig für Laser und konstruktiven Musik-Zank

Jürgen Matkowitz kann als studierter und bekannter Musiker seine Feuerwerks- und Lasershows auch selbst begleiten. Quelle: privat

Schnell machte sich Matkowitz einen Namen in der Szene. Ob bei Hochzeiten, Geburtstagen, Firmenfeiern, Konzerten oder Festivals: Fast jeder hat – bewusst oder unbewusst – sicher schon einmal eine Matkowitz-Inszenierung gesehen. Zum Beispiel auf der Fan-Meile der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Berlin, bei den Tagen zur Deutschen Einheit oder eben beim Warnemünder Turmleuchten, wo Matkowitz zum festen Team gehört. „Ich bin für die Lasershow zuständig. Und dafür, mich mit Regisseur Torsten Sitte über die Musikauswahl zu streiten“, sagt er grinsend.

An der Show für den 9. April hätte er schon 31 Stunden gesessen, sei aber noch nicht fertig, erzählt der künstlerische Tausendsassa. Denn obwohl das Turmleuchten coronabedingt am traditionellen Termin, dem Neujahrstag, zweimal ausfallen musste, kommt die nun anstehende Inszenierung nicht aus der Schublade. Alles, was unter dem Motto „Zusammen“ an diesem Aprilsamstag gezeigt wird, ist neu. „Und es wird fantastisch“, ist Matkowitz überzeugt. Allein schon von der Musik her. „Ich habe mich für eines meiner Lieblingsstücke von Hans Zimmer entschieden, aus dem Film ‚Fluch der Karibik‘. Und jede Note wird auch mit dem Laser erfasst“, verrät er.

Generalprobe ist zeitgleich die Premiere

Solch ein Zusammenspiel aus Musik und Laser am Computer zu erstellen, erfülle ihn mit unbändiger Freude. Dass seine Vorstellungen am Ende auch zu denen der anderen Mitwirkenden und zum Feuerwerk passen, sei das Ergebnis der langjährigen Zusammenarbeit. „Wir bekommen von Torsten Sitte einen Regieplan und stimmen uns im Vorfeld anhand der Timecodes ab, was wann dran ist“, gibt Matkowitz einen Einblick. Ob es aufgeht, sehen alle dann erst bei der Show, denn Tests gibt es nicht. „Die Generalprobe ist auch gleichzeitig die Premiere.“

Mit dem Aufbau der Technik starte er immer am Morgen des Veranstaltungstages. Für die Lasershow hätte er noch drei Teammitglieder dabei. Für große Feuerwerke seien bis zu 30 Mitstreiter notwendig. Die Steuerung der fünf bis sechs vor Ort nötigen Laser erfolge über Computer. „Aber das sind Spezialanfertigungen. Sie haben nichts mit den PC zu tun, die man von zu Hause oder aus dem Büro kennt.“

Turmleuchten wie Familientreffen

Auf das Warnemünder Turmleuchten freut sich Jürgen Matkowitz besonders. Für ihn ist es durch viele andere coronabedingte Absagen die erste große Show in diesem Jahr. „Das Wiedersehen mit allen vor Ort ist außerdem wie ein Familientreffen.“ Zudem sei seine Ehefrau immer mit dabei. „Sie bringt mir in Rostock immer Glück. Mit ihr an meiner Seite habe ich in der Stadt auch immer die Pyrogames gewonnen“, erzählt er. Hund Franzl müsse aber zu Hause in Berlin bleiben. „Der fürchtet sowohl viele Menschen als auch Feuerwerk.“

Ein Spektakel: Das Turmleuchten in Warnemünde Quelle: Joachim Kloock

Beides soll es aber am 9. April geben. Wenn auch durch einen Ticketverkauf und die Einteilung des Geländes in Zonen nur mit rund 25 000 Zuschauern und damit weniger Menschen als bisher geplant wird. Für alle Fans der Inszenierung hat der Laserkünstler einen Tipp: „Den besten Blick hat man natürlich von der Promenade aus.“

Dass das Turmleuchten in diesem Jahr stattfindet, sei laut Jürgen Matkowitz richtig und wichtig. „Es ist ein Signal, ein Zeichen dafür, dass es wieder normales Leben geben muss.“ Die Ereignisse auf der Welt blendet der Laserkünstler aber nicht aus. Was in der Ukraine passiert, berührt auch ihn. „Wir wollten in diesem Jahr zum Turmleuchten eine CD rausbringen, die ich unter anderem mit Quaster aufgenommen habe“, so Matkowitz. Dieter Hertrampf alias Quaster war früher Musiker der Puhdys. 19 Titel seien fertig. „Aber es ist nicht die richtige Zeit.“

Mit der Veröffentlichung wolle er nun warten, bis das Turmleuchten wieder am Traditionstermin stattfindet. Denn eines steht für ihn fest: Am Neujahrstag 2023 will Jürgen Matkowitz seine Laser wieder an den Leuchtturm werfen. „Wenn ich Quaster sehe, wie der mit 77 noch loslegt, dann sage ich mir: Ich habe und kann auch noch ein bisschen“, sagt er augenzwinkernd.

Von Claudia Labude-Gericke