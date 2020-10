Warnemünde

Feuerwerk, Laser, dazu Livemusik und Budenzauber: Das Warnemünder Turmleuchten ist für zehntausende Menschen ein fester Termin zum Start ins neue Jahr. Dass der Leuchtturm aber am 1. Januar 2021 wie gewohnt erstrahlt und von Menschenmassen vor Ort bestaunt wird, ist derzeit eher unwahrscheinlich.

Eine offizielle Absage des Events liegt zwar noch nicht vor – aber auch keine Genehmigung. Und aus dem Rostocker Rathaus kommen keine positiven Signale. „Großveranstaltungen mit mehreren zehntausend Teilnehmenden sind aktuell nicht vorstellbar“, sagt der amtierende Rostocker Oberbürgermeister, Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD).

Nach OZ-Informationen wird hinter den Kulissen auch schon über eine Verschiebung des Events in den April diskutiert. Dass ein Frühjahrs-Turmleuchten funktionieren kann, hat das Jahr 2018 gezeigt. Damals sorgte ein Sturmtief für die Verschiebung – diesmal wäre das Coronavirus schuld.

An- und Abreise der Besucher in Pandemiezeiten problematisch

Das von der Landesregierung ausgegebene Verbot von Großveranstaltungen gilt erst einmal noch bis zum 31. Dezember 2020 – also bis einen Tag vor dem Turmleuchten. „Welche Regelung am 1. Januar 2021 verbindlich ist, kann heute niemand sagen“, erklärt ein Sprecher der Staatskanzlei. Steigende Corona-Fallzahlen lassen aber eine Fortführung des Verbots befürchten.

Wie Rostocks Ordnungssenator erklärt, laufen in der Hansestadt derzeit „Abstimmungen, ob es überhaupt möglich ist, unter den aktuellen Bedingungen ein genehmigungsfähiges Konzept zur Durchführung des Warnemünder Turmleuchtens auf den Weg zu bringen“. Dabei ginge es nicht allein um die Mengen an Zuschauern auf dem Veranstaltungsgelände, sondern auch um die Bedingungen bei der An- und Abreise.

Konzept mit Einteilung des Geländes und Besucher-Tickets

„Wir halten weiter auch am 1. Januar fest, solange wir noch nichts Offizielles haben. Auch wenn die aktuellen Fallzahlen natürlich nicht gerade positiv stimmen“, sagt Veranstalter Torsten Sitte. Die Hanseatische Event Agentur von Sitte und seiner Frau Martina Hildebrandt, die seit Jahren das Turmleuchten veranstaltet, hätte bereits einen Plan erarbeitet, wie das Gelände in Sektoren geteilt und die Menschen dort auf Abstand gehalten werden könnten. „Bei anderen Veranstaltungen, zum Beispiel im Bereich Sport, klappt es auf diese Weise ja auch.“

Veranstalten das Warnemünder Turmleuchten: Martina Hildebrandt und Torsten Sitte. Quelle: Frank Hormann

Zudem sei eine Limitierung der Zuschauerzahlen im Gespräch. „Wir waren ja nie auf Rekordjagd, sondern die Menschen kamen einfach, weil es ihnen gefällt“, sagt Sitte. Angedacht sei, die Besucher über ein Ticketsystem zu registrieren – was auch der Sicherheit dienen würde. Und ja, auch dass das Turmleuchten erstmals Eintritt kosten könnte, sei derzeit vorstellbar. „Wir reden da nicht über 20 oder mehr Euro, aber der Aufwand ist ja schon erheblich gestiegen“, erklärt der Veranstalter.

Klar sei, dass alle an der Veranstaltung Beteiligten, wie die ganze Branche, auch unter der Pandemie leiden und darauf hoffen, dass es wieder große Events gibt. „Auch wenn Gesundheit natürlich immer vorgeht – unser ganzes Herzblut hängt an der Veranstaltung“, so Sitte. Eine Verschiebung auf April halte er deshalb auch für möglich. „Hauptsache ist, dass das Turmleuchten nicht ganz stirbt. Und die Durchführung im Frühjahr ist seit 2018 ja für uns auch geübt“, erklärt er.

Verbot für Silvesterfeuerwerk in Vorbereitung

Das Rostocker Rathaus stellt derzeit neben dem Turmleuchten auch die Silvester-Böllerei infrage. „Die Möglichkeiten, privates Feuerwerk in Teilbereichen der Stadt zu untersagen, werden geprüft und vorbereitet“, so Chris Müller-von Wrycz Rekowski. Das Verbot beziehe sich vor allem auf den Rostocker Stadthafen sowie die Promenade und die Dünen in Warnemünde. Der Ortsbeirat des Seebades begrüßt das Böller-Verbot. „Das haben wir als Gremium selbst schon beschlossen und hoffen, dass die Stadt entsprechend reagiert“, sagt Vorsitzender Werner Fischer.

Dabei ginge es dem Ortsbeirat nicht vordringlich um die Gefahren durch das Coronavirus, „sondern um den Schutz der Dünen“, wie Fischer sagt. Sowohl an Silvester als auch am Neujahrstag würden viele Menschen verbotenerweise die Dünen betreten und dort ihren Müll zurücklassen. „Diese Schäden und die Verschmutzung wollen wir unbedingt vermeiden“, so Fischer. Ob es städtische Alternativen zum privaten Feuerwerk geben wird, sei derzeit noch offen. „Diese müssten sich aber in die Vorgaben der Corona-Verordnung einfügen, die derzeit Veranstaltungen mit maximal 1000 Personen zulässt“, erklärt Rostocks Ordnungssenator Müller-von Wrycz Rekowski.

Von Claudia Labude-Gericke