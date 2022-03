Rostock

Spät ist besser als gar nicht – das finden nicht nur die Macher des Warnemünder Turmleuchtens. Deshalb wird die Großveranstaltung, die am Neujahrstag coronabedingt zum zweiten Mal ausfallen musste, nun am 9. April nachgeholt. Die OSTSEE-ZEITUNG ist Medienpartner des Events, das unter dem passenden Motto „Zusammen“ Menschen verbinden will.

Das Vorprogramm startet um 17 Uhr, die große Inszenierung, die mit der Einblendung der Jahreszahl endet, dann um 21.30 Uhr. Live-Act ist in diesem Jahr Max Zeug aus Bad Doberan, der mit seiner Band den Bruce-Springsteen-Song „The Rising“ spielen wird. Weil Macher und Besucher so lange auf Live-Erlebnisse verzichten mussten, wird in diesem Jahr zudem generell auf Musik aus der Konserve verzichtet.

Drei eingezäunte Bereiche beim Warnemünder Turmleuchten

Für Besucher gibt es weitere Neuerungen: Am Strand, auf der Promenade und dem Vorplatz des Leuchtturms werden in diesem Jahr verschiedene Bereiche eingezäunt, um nicht nur die Dünen zu schützen, sondern vor allem, um die Besucherströme erfassen und kontrollieren zu können. Erstmals wird auch Eintritt erhoben, der helfen soll, die Mehrkosten für die Sicherheit der Besucher abzudecken. Ermäßigungen gibt es nicht – jeder Gast braucht ein Ticket. Das empfohlene Mindestalter für Besucher liegt bei sechs Jahren, Hunde sind auf dem Areal verboten.

Lesen Sie auch: Warnemünder Turmleuchten: Hinter der Lasershow steckt ein Ostrock-Star

Der Bereich Promenade 1 (Einlass: Heinrich Heine Straße/Hotel Hübner) kostet acht Euro, Promenade 2 (Einlass: Kurhausstraße/Kurhaus) sechs Euro. Tickets für den Strand (Einlass bei Aufgang 12/AJA Resort) gibt es für sechs Euro – alle Preise zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Verkauft werden die Karten über www.mvticket.de oder die Tourismuszentralen in Rostock und Warnemünde.

„Derzeit liegt das Kontingent bei 25 000 Karten. Noch sind für alle Bereiche Tickets da“, sagt Torsten Sitte vom Veranstalter, der Hanseatischen Eventagentur. Sollten nicht alle Eintrittskarten für das Turmleuchten verkauft werden, könnte es sein, dass es eine Art „digitale Abendkasse“ gibt, wie Sitte erklärt. Er rät dennoch davon ab, darauf zu setzen, sondern lieber, im Vorfeld Karten zu kaufen. „Eine Anreise ohne Ticket ist nicht zu empfehlen.“

Unterschiedliche Parkplätze für alle Bereiche

Wie gewohnt sorgt das Turmleuchten auch für Verkehrseinschränkungen. Diese beginnen ab 10 Uhr, ab 15 Uhr wird dann das gesamte Gelände rund um den Veranstaltungsort abgeschottet. Besucher, die mit der Bahn kommen, werden gebeten, die Haltestelle Warnemünde Werft zu nutzen. Die S-Bahn verkehrt an diesem Tag im 15-Minuten-Takt.

Park-and-Ride-Plätze gibt es in der Flensburger Straße, auf dem Gelände der Hanse Messe im Stadtteil Schmarl, sowie in der Erich-Schlesinger-Straße und am Hauptbahnhof.

Für den Bereich Promenade 1 können Besucher mit der S-Bahn bis Warnemünde Bahnhof fahren oder den Nahverkehr mit dem Bus bis Warnemünde Werft nutzen und dort umsteigen. Parkplätze sind auf der Mittelmole, am Kirchenplatz, Am Bahnhof sowie Am Passagierkai.

Besucher des Bereiches Promenade 2 fahren mit der S-Bahn oder dem Bus bis Warnemünde Werft. Parkplätze gibt es im Ostseeparkhaus (Zur Promenade 3), in der Tiefgarage Kurhausgarten, am Hotel Neptun oder am Technologiezentrum (Friedrich-Barnewitz-Straße) sowie im Parkhaus am Molenfeuer.

Für die Gäste des Strandbereiches gelten die gleichen Haltepunkte mit S-Bahn oder Bus. Parkmöglichkeiten sind auf den ausgewiesenen Flächen im Strandweg, Strand Mitte oder Strand West.

Von Claudia Labude-Gericke