Das Warnemünder Turmleuchten soll 2021 wie gewohnt am Warnemünder Leuchtturm stattfinden. Wie Torsten Sitte von der veranstaltenden Hanseatischen Eventagentur der OSTSEE-ZEITUNG mitteilt, plane man derzeit noch für den 1. Januar 2020. Unklar sei neben der Umsetzung im Rahmen der Corona-Verordnung jedoch noch, wie man künftig die Dünen besser schützen und das Toilettenangebot verbessern möchte.

„Unsere Branche ist ja anpassungsfähig“, sagt Torsten Sitte auf die Frage, wie es seiner Agentur in der derzeitigen Situation geht. Nachdem im Zuge des Corona-Lockdowns zahlreiche Unternehmen und Künstler unter herben Umsatzeinbußen gelitten haben – Sitte bezifferte im Juni die Ausfälle für seine Agentur auf 540 000 Euro – sei man im Moment wieder in der Spur. „Wir haben vor Kurzem etwa 33 Konzerte im Schweriner Schlossinnenhof auf die Beine gestellt“, sagt der Agenturgeschäftsführer.

80 000-Besucher-Event

Eines seiner größten Projekte ist das Warnemünder Turmleuchten. Am 1. Januar 2020 kamen 80 000 Menschen an Warnemündes Leuchtturm und begrüßten das neue Jahr zu Lichtshow und Livemusik. Gemeinsam mit seiner Frau Martina Hildebrandt führt Sitte die Geschicke des Unternehmens und will 2021 das Fest auch wieder ausrichten.

„Wir planen derzeit für den 1. Januar“, verrät Sitte. Demnach sei er bereits mit der Inszenierung beschäftigt. Ob er etwas verraten will? „Nur so viel: Es wird wieder sehr emotional. Und wir planen in diesem Jahr mit 100 Prozent Live-Musik.“

Erfahrungen in Verlegung des Events

Ob er derzeit täglich die aktuellen Infektionszahlen prüft? „Nein. Aber natürlich versuchen wir realistisch zu sein.“ Sollte die Pandemie Großveranstaltungen wie das Turmleuchten auch rund um Silvester noch unmöglich machen, will Sitte das Fest verschieben.

Im Seebad Warnemünde wird jährlich am 1. Januar das spektakuläre Jahresauftaktfest „Turmleuchten“ mit Licht- und Lasershow, Feuerwerken und Musik gefeiert. Quelle: Joachim Kloock

„Damit haben wir ja bereits Erfahrung. Wir könnten das Event dann im April durchführen“, regt Sitte an. Bereits im Jahr 2019 wurde das Event im Frühjahr veranstaltet, weil das Sturmtief „Zeetje“ die Durchführung im Januar unmöglich gemacht hatte.

Gespräche mit Sicherheitsfirma

2021 könnten die Corona-Verordnungen für die Verlegung sorgen. Eine Mindestabstandsregelung könne er sich für die Großveranstaltung nicht vorstellen. Zwar gebe es bereits Gespräche mit einer Sicherheitsfirma, die das Veranstaltungsgelände entsprechend umzäunen soll. Doch: „Wir können nicht jedem Besucher ein eigenes Karree geben.“

Martina Hildebrandt und Torsten Sitte sind die Chefs der Hanseatischen Eventagentur. Quelle: Frank Hormann

Auch in der Rostocker Tourismuszentrale verbreitet man Optimismus: „Mit dem Warnemünder Turmleuchten als größte Neujahrsinszenierung Europas verfügen wir über eine einzigartige Attraktion, die jedes Jahr Zehntausende Gäste und Einheimische vor die unverwechselbare Kulisse des Warnemünder Leuchtturms lockt. Vor diesem Hintergrund möchten wir natürlich unseren Besuchern auch im Jahr 2021 dieses einmalige Highlight bieten“, sagt Matthias Fromm, Tourismusdirektor. Oberste Priorität hätten jedoch Sicherheit und Gesundheit von Einheimischen und Gästen.

Beschluss mit klaren Regelungen?

Neben dem Datum sei auch noch unklar, wie man künftig die Dünen besser schützen möchte. In den vergangenen Jahren sorgten haufenweise Müll, abgetragener Sand und zertrampelte Pflanzen für Empörung bei Anwohnern und Naturschützern. „Und auch das Toilettenangebot hat in den vergangenen Jahren nicht ausgereicht“, sagt Warnemündes Ortsbeiratsvorsitzender Werner Fischer. Demnach haben Besucher im Ortskern und in den Dünen ihre Notdurft verrichtet.

Geschichte des Turmleuchtens Torsten Sitte und Martina Hildebrand richten das Neujahrsfest unter Mithilfe zahlreicher lokaler Vereine und Sponsoren 2021 bereits das 22. Mal aus. Die Premierenveranstaltung fand damals noch unter dem Namen „Ümbläddern“ statt. Das Budget dafür betrug laut Sitte etwa 8000 D-Mark. Heute habe sich das Budget vervierzigfacht. Über die Jahre wurde aus dem kleinen Event ein Fest, das bis zu 80 000 Menschen in seinen Bann zieht und rund um den Warnemünder Leuchtturm eine halbstündige Show um Lichteffekte, Feuerwerk und Live-Musik bietet.

Am Dienstag stand das Thema Turmleuchten auf der Tagesordnung des Warnemünder Ortsbeirates, der Punkt wurde jedoch vertagt. Gerüchte machten die Runde, dass das Fest verboten werden solle. Fischer stellt klar: „Wir wollen das Turmleuchten nicht verbieten.“ Jedoch wolle man einen Beschluss erreichen, in dem der Dünenschutz, das Toilettenangebot und der Verkehr klar geregelt werden.

Laut Torsten Sitte habe man vor einigen Jahren mal eine Toilettenanlage in der Nähe des Hotel Hübner aufgestellt. „Doch die wurde dann nur 16-mal aufgesucht.“ Es mangele an geeigneten Plätzen zur Erledigung der Notdurft. „Ich würde mir wünschen, dass die Gastronomen sich mehr dran beteiligen und mit Schildern darauf hinweisen, dass Besucher ihr Geschäft dort erledigen können.“

Emotionales statt ökonomisches Projekt

Außerdem verweist er darauf, dass man schon viel für den Dünenschutz tue. „Wir weisen in der Moderation darauf hin und zeigen es auf den LED-Wänden.“ 2019 habe man außerdem bereits Dünen umzäunt. „Doch das ist ein erheblicher Mehraufwand, der mit hohen Kosten verbunden ist.“ Derzeit befinde man sich in Gesprächen mit der Kurdirektion, wie man die Dünen künftig besser schützen könne.

Außerdem gebe es bereits positive Signale der Sponsoren. Ob die Veranstaltung für die Wirtschaftlichkeit der Agentur entscheidend ist? „Nein, das ist eher ein emotionales Projekt. In der Vergangenheit sind wir auch schon mit einem Minus raus gegangen. Am Ende können wir froh sein, wenn ein Mittagessen übrig bleibt“, sagt Sitte und lacht.

