Lange hatten Interessierte nicht die Chance dazu, doch nun – nach acht Jahren – öffnet MV Werften in Warnemünde wieder seine Türen für Besucher. Am Sonntag, dem 13. Oktober, sind verschiedene Aktionen geplant, um über die Arbeit im Schiffbauunternehmen zu informieren. Dann bietet sich auch die Möglichkeit die „Global Dream“– hinsichtlich ihrer Passagierkapazität das größte, jemals in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff – zu besichtigen. Es werden zwischen 10 000 bis 15 000 Besucher erwartet. Von 12 bis 17 Uhr treten unter anderem Les Bumms Boys auf. Außerdem gibt es Vorführungen in der Höhenrettung sowie einen Talk mit Informationen zur Werft und der Produktion sowie eine Kommunikations-Box, in der ein Film gedreht wird. Food Trucks werden ebenfalls auf dem Gelände stehen.

