Rostock

Segelsport auf dem Wasser und ein Fest an Land – es ist die Kombination, welche der Warnemünder Woche das besondere Flair verleiht. Am 5. Juli startet die mittlerweile 82. Auflage mit spannenden Wettkämpfen auf der Ostsee und einem bunten Programm für groß und klein. Mehr als eine halbe Millionen Menschen werden in Warnemünde erwartet. Fünf Höhepunkte sollten auf keinen Fall verpasst werden.

Auftakt mit Tradition

Wie schon in den Jahren zuvor, wird die Warnemünder Woche mit dem traditionellen „Niege Ümgang“ eröffnet. 2500 Teilnehmer haben sich bislang angemeldet, um gemeinsam durch die Straßen des Ostseebades zu ziehen, wie Ingeborg Regenthal, Büroleiterin des Gemeinnützigen Vereins für Warnemünde berichtet. Pünktlich um zehn Uhr am Sonnabend, den 6. Juni starten alle Beteiligten am Leuchtturm. Mit dabei sind Akteure aus Traditionsvereinen, Sport und Gewerbe.

„Alle Teilnehmer bekommen die Chance etwas Kleines aufzuführen“, sagt Regenthal. Drei Mal hält der Zug für fünf Minuten an. Ob singen, tanzen oder akrobatische Einlagen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. „Hauptsache es macht Spaß, verbreitet Lebensfreude und bringt ein bisschen Aktion ein.“

Rasante Rennen auf dem Wasser

Während an Land ausgelassen gefeiert wird, sorgen gleich zwei Weltmeisterschaften für Spannung auf dem Wasser. Die besten J/22-Segler und Raceboard-Surfer kommen in das Ostseebad, um ihre Weltmeister zu ermitteln. Außerdem ist Warnemünde der deutsche Tourstopp beim Laser Europa Cup, der aus insgesamt zehn Veranstaltungen in ganz Europa besteht. „Das wird mit Sicherheit eine spannende Woche werden – mit vielen sportlichen Höhepunkten“, sagt Nikolas Woeckner, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Warnemünder Woche.

Zehn Jahre ist es her, dass die Raceboarder mit ihrer Weltmeisterschaft in Warnemünde zu Gast waren. Zur 82. Auflage der Warnemünder Woche kehren die Windsurfer zurück ins Ostseebad. Zuschauer haben vom Strand aus die Möglichkeit die rasanten Rennen mitzuverfolgen. Die Weltmeisterschaft läuft während der gesamten Woche vom 6. bis zum 14. Juli. Die offizielle Eröffnung findet am ersten Sonnabend statt.

Zur Galerie Ob das alljährliche Treffen der Trachtengruppe, die Meisterschaften am Strand oder der Niege Ümgang – die Warnemünder Woche lockt jedes Jahr tausende von Besuchern mit einem bunten Programm.

Auch der 270 Seemeilen Langstreckenklassiker „Rund Bornholm“ ist schon seit vielen Jahren ein Klassiker auf der Warnemünder Woche. Insgesamt werden um die 2 000 Segler aus 30 Nationen erwartet. Bei der Regatta mit der dänischen Insel Bornholm als Wendemarke ist seglerisches und taktisches Geschick von den Crews gefragt. Die Navigatoren der Jachten verfolgen schon Tage zuvor die Wetterberichte, um den optimalen Kurs auszutüfteln, wie Woeckner bestätigt.

Des Weiteren findet in diesem Jahr das Drachenboot-Rennen statt. Rund 50 Teams werden erwartet. 2018 musste dieses wegen einer Baustelle am Südende des Alten Stroms abgesagt werden. Am 13. und 14. Juli jedoch treten die Teilnehmer auf drei Bahnen gegeneinander an.

Sportlich durch die Woche

Sportlich geht es auch am Warnemünder Ostseestrand zu. Die beliebte Sport Beach Arena lockt mit Skimboarden, einem SUP-Wettkampf für Jedermann und dem Strand-Lacrosse-Turnier. Hunderte Sportler werden zudem am 6. und 7. zu den 25. Rostocker Beach-Handball-Tagen erwartet. Zusätzlich gibt es jeden Tag von acht bis zehn Uhr Beach Yoga und im Anschluss eine kleine Erfrischung und Entspannung in der Beach-Lounge. „Das Angebot ist groß. Da ist für jeden etwas Passendes dabei“, meint Woeckner.

Mit Tanz und Gesang

Nicht zu übersehen wird die Bühne am Warnemünder Leuchtturm sein. Hier werden nicht nur sämtliche Siegerehrungen stattfinden, sondern maritime Shows zum Besten gegeben. Wenn sich die Shantychöre aus Norddeutschland zum 21. Mal treffen und das Warnemünder Trachtentreffen zahlreiche Tänzer lockt, wird es vor dem Warnemünder Wahrzeichen voll.

Treffpunkt Medienzelt

Ein Treffpunkt für Familien und Medienmacher wird das gemeinsame Zelt vom NDR und der OSTSEE-ZEITUNG sein. Dort können Interessierte mit den Medienmachern von Zeitung, Fernsehen und Radio ins Gespräch kommen. Abendliche Veranstaltungen mit Musik und Catering laden zum Verweilen ein.

Susanne Gidzinski