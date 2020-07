Warnemünde

Anwohner an den Warnemünder Bahngleisen sind genervt: Jahrelang mussten sie das Kreischen der S-Bahn ertragen. Mit dem großen Umbau des Warnemünder Bahnhofs stellte die DB AG bei Informationsveranstaltungen den Nachbarn in Aussicht, das Problem zu beseitigten. Was nicht passierte. Es ist sogar noch schlimmer geworden, sagen die lärmgeplagten Warnemünder.

Traute und Karl-Heinz Schmaiduch leben seit 21 Jahren in ihrer Wohnung. Zwischen ihren Fenstern und dem Bahngleis liegt die Straße Zum Zollamt. Draußen rollt die nächste S-Bahn aus Richtung Warnemünde Werft heran. Die Rentnerin öffnet ein Fenster. Gut drei Sekunden lang bohrt sich ein Kreischen in die Ohren der Anwesenden. Hier oben im zweiten Stock klingt das Geräusch deutlich intensiver als unten auf der Straße, ungefähr wie eine Mischung aus Zahnarzt-Praxis und Metall-Schleiferei.

„Den Balkon können wir überhaupt nicht nutzen“, sagt Traute Schmaiduch. Das sei ein Verlust an Lebensqualität. Besonders während des Corona-Lockdowns, als sie kaum nach draußen kamen, haben sie den Balkon schmerzlich vermisst. Oder auch nur die Möglichkeit, mal länger ein Fenster zu öffnen. So schlimm wie jetzt sei es noch nie gewesen. Selbst, als vor ein paar Jahren noch ein Bahnübergang gegenüber von ihrem Haus in Betrieb war, sei es erträglicher gewesen.

Das Quietschen der S-Bahn im Video:

Alle siebeneinhalb Minuten

Tagsüber kommt die Bahn alle siebeneinhalb Minuten. Zum Glück erzeugen nur die aus Rostock kommenden Züge den Krach, die in der Gegenrichtung nicht. Sonst würde es doppelt so oft kreischen. Die Nachtpause ohne Durchfahrten dauert gerade mal gute drei Stunden, von 1.45 Uhr bis 4.52 Uhr. Schlafen mit offenem Fenster? Das geht nicht, sagen die lärmgeplagten Warnemünder.

Anwohnerin Gabriele Weinreich Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Nicht jeder Zug ist gleich laut. Es hängt von der Geschwindigkeit ab, sagen die Anwohner. Die Gleise verlaufen in einer lang gestreckten Kurve zwischen den beiden Warnemünder S-Bahn-Haltestellen. In der Mitte ist eine Weiche. Bis dahin fahren die Züge ziemlich langsam. Es wirkt so, als würden sie ab der Weiche beschleunigen. „Das verursacht den Lärm“, ist Wolfgang Holtz aus dem dritten Stock überzeugt. Der Schiffsingenieur im Ruhestand glaubt, wenn alle Lokführer vom Gas gehen würden, verschwände der Lärm von selbst. Er hat sich schriftlich beim Eisenbahnbundesamt beschwert.

Nicht jede Bahn quietscht

Manche S-Bahnen schaffen die Kurve ganz ohne Quietschen. „Es ist nicht mehr auszuhalten“, meint Gabriele Weinreich. Sie ist Mieterin einer schönen, hellen Wohnung mit großem Eckbalkon, auf dem sie sich wegen der nervigen Geräusche aber so gut wie nie aufhält. Während des Bahnhofumbaus entschuldigte sich die Bahn für eventuellen Baulärm. „Das war doch gar nichts,“ sagt Gabriele Weinreich. Das Schienen-Quietschen sei viel schlimmer. Nur die S-Bahn erzeuge den Lärm, der Intercity aus Dresden, der alle zwei Stunden vorbeifährt, nicht.

Karl-Heinz Schmaiduch ist genervt Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Auch die Bewohner des neuen Wohnparks Am Molenfeuer, eine Querstraße weiter, haben sich das Leben in Sichtweite von Kreuzfahrtterminal und Bahntrasse ruhiger vorgestellt. Einer von ihnen ist Reinhard Köster, Geschäftsführer der Wohnpark Am Molenfeuer Immobiliengesellschaft. Er lebt selbst in einer der Wohnungen und würde gerne mal nachts wieder bei offenem Fenster schlafen, was aber nicht geht. Nachdem der neue Bahnhof Mitte Mai fertig war und es schlimmer quietschte als je zuvor, beschwerten sich Köster und einige der Wohnungskäufer beim Lärmschutz-Beauftragten der Bahn.

Bahn lehnt langsameres Tempo ab

Der kam Mitte Juni nach Warnemünde. Der Bahn-Mann habe von komplizierten technischen Dingen geredet und nicht über das Naheliegende: „Wir brauchen an dieser Stelle ein Tempolimit“, sagt Köster. Das ginge nicht, habe der Bahn-Mitarbeiter geantwortet, weil sonst der Fahrplan durcheinandergerate. „Das ist doch ein Witz“, meint der Immobilienunternehmer. Es gehe doch maximal um einige Sekunden, wenn der Zug auf 200 Metern etwas langsamer fahre. Die Bahn will nicht „über etwaige Gründe spekulieren“ und kündigt eine Untersuchung an. Im September soll es Ergebnisse geben. Köster wandte sich auch an die Stadtverwaltung. Das zuständige Amt für Umwelt- und Klimaschutz erklärte sich für nicht zuständig und verwies an das Eisenbahnbundesamt.

Auf Anfrage erklärt die Stadtverwaltung, dass bis Juni zwei Beschwerden wegen des Warnemünder Schienenlärms eingingen, mit Abstand von einem Jahr. 2019 fragte das Rathaus beim Eisenbahnbundesamt nach. „Der auftretende Lärm sei nach bisheriger Erkenntnis unvermeidlich und mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch (...) vereinbar,“ habe das Bundesamt geantwortet.

Von Gerald Kleine Wördemann