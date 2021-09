Warnemünde

Nippsachen, Abzeichen, Medaillen, Pins, Blechschilder, Fachbücher oder Militaria füllen Tische, Regale und Schränke. Es ist eng, aber gemütlich im „Sammlerstübchen“ am Alten Strom 84. Und inmitten all der seltenen und seltsamen Dinge empfängt Ladeninhaber Eckhard Bruhn seine Kunden. Wer ausgefallene Stücke aus verschiedensten Zeiten sucht, ist bei ihm an der richtigen Adresse.

„Wenn ich etwas Besonderes suche, werde ich garantiert bei ihm fündig“, sagt auch Reinhold Pieper. Der 73-Jährige ist häufig Kunde in diesem Geschäft der Kuriositäten. Diesmal soll es ein Schnapsausgießer sein. „Der ist für meinen Enkel gedacht, der demnächst 25 wird“, lässt er den Mann hinter dem Verkaufstisch wissen. Der muss gar nicht lange suchen, um das passende Stück zu entdecken. Gleichdarauf wechselt es seinen Besitzer.

Aus Hobby wird Geschäft

Eckhard Bruhn hat volles Verständnis für Leute, die auf der Suche nach Besonderem, Außergewöhnlichem oder Merkwürdigem sind: „Ich bin ja selbst seit vielen Jahren Sammler. Schon als Kind war ich auf der Jagd nach Briefmarken, Ansichtskarten oder Sportabzeichen.“ Ein Hobby, von dem er damals allerdings nicht ahnte, dass es einmal für ihn zu einer Geschäftsidee würde.

Es wurde zum Rettungsanker, als der gelernte Elektromonteur im Jahr 2000 im Alter von 55 Jahren plötzlich seinen Arbeitsplatz verlor und er sich fragte: „Was nun tun?“ Es sei ihm nur der Sprung ins kalte Wasser geblieben, meint Bruhn. Den habe er mit der Eröffnung des „Sammlerstübchens“ - zunächst in der Friedrich-Franz-Straße – getan und damit letztlich Erfolg gehabt. „Vielleicht liegt das ja auch daran, dass am ersten Öffnungstag ein Schornsteinfeger im Laden reinschaute und mir viel Glück wünschte“, sagt er lächelnd.

Ein Raritätenkabinett

Zu dem, was er zunächst verkaufte, gehörten größere Teile seiner eigenen Sammlungen: Briefmarken, Ansichtskarten, Sportabzeichen. „Ich habe schnell festgestellt, dass ich damit den Nerv vieler Leute treffe, wenn ich solche Raritäten anbiete“, erzählt Eckhard Bruhn. Zwar hatte der in Rostock Geborene so seine Schwierigkeiten mit den alten Warnemündern. Doch das sollte sich ändern. Mit der Zeit bildete sie nämlich einen Kundenstamm, der sich bis heute gern auch mal „nur auf einen kurzen Schnack“ bei ihm einstellt.

Die Treuen folgten ihm auch, als er für sein Geschäft im Jahre 2004 am Alten Strom einen noch attraktiveren Standort fand. Dort erschloss sich der rührige Händler mit einem noch vielfältigeren Angebot zudem neue Käuferkreise. „Bis heute kommen viele in den Laden und staunen, dass es so etwas noch gibt“, freut sich der Inhaber, der dort von Montag bis Sonnabend von 11 bis 17 Uhr anzutreffen ist.

Ein Traktorschild für Peter Maffay

Auch so mancher Prominenter konnte sich dem Charme des etwa 30 Quadratmeter großen Trödelladens nicht entziehen. Ob Helmut Recknagel, Skisprung-Olympiasieger von Squaw Valley 1960, TV-Moderatorin Birgit Schrowange oder der 2011 verstorbene Abenteurer Kapitän Reinhold Kasten entdeckten diese Fundgrube am Alten Strom für sich.

Auch die Rocklegende Peter Maffey schaute 2012 schon mal ein. „Der Musiker hat mir Blechschilder mit der Darstellung von Traktoren abgekauft. Er fand das Angebot ganz toll. Wir haben uns eine ganze Weile nett unterhalten“, denkt Bruhn gern an die Begegnung zurück. Wer auch immer wieder zu seinem Publikum gehört, sind die AIDA-Kapitäne, die es bei ihrem Landgang nicht versäumen, das außergewöhnliche Geschäft zu besuchen.

Nachschub aus Nachlässen

Wie kommt der „Sammlerstübchen“-Chef zu der Fülle an Antiquitäten? „Oft bieten mir Leute besondere Sachen an. Ich kaufe auch Nachlässe auf oder besuche Ansichtskarten- oder Briefmarkenbörsen und erwerbe dort Raritäten“, verrät er. Ständig ist er auf Suche nach maritimen Dingen, zumal die Nachfrage danach zugenommen hat. Rang- und Tätigkeitsabzeichen der DDR-Volksmarine zählen ebenso dazu wie andere militärische Orden und Ehrenzeichen und Bücher mit Themen der Seefahrt.

Der große Taucherhelm aus England, der die Blicke der Kunden sofort auf sich zieht, wenn sie den Laden betreten, ist hingegen unverkäuflich. „Das ist so etwas wie mein Markenzeichen. Davon trenne ich mich nicht“, sagt der Händler. Anders verhält es sich da mit einer großen Galionsfigur aus Teakholz, gefertigt auf den Philippinen. „Die hat allerdings ihren Preis. Gute Sachen haben halt den Nachteil, dass sie viel Geld kosten“, sagt Eckhard Bruhn verschmitzt lächelnd.

Von Werner Geske