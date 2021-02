Warnemünde

Betritt man aktuell die Weinbar Dejabo in der Warnemünder Mühlenstraße, trifft man nicht nur auf den Inhaber Jan Richter. Zu ihm haben sich Lichtgestalten wie Albert Einstein, Marylin Monroe oder auch Brigitte Bardot gesellt. Sie säumen in Form von schrillen und bunten Pop-Art-Portraits die Wände des urigen Geschäftes und ziehen die Blicke der Kunden auf sich. Verantwortlich dafür ist Manuela Hubrich, die bereits das zweite Mal bei Richter ausstellt und seitdem viele Anfragen für Auftragsarbeiten erhält.

„Ich habe mit dem Partner von Manuela Skat gespielt, als er meinte, dass ich mir doch ihre Bilder mal ansehen könne“, sagt Dejabo-Chef Jan Richter und erklärt damit, wie er auf die Arbeit der 41-Jährigen Warnemünderin aufmerksam geworden ist. Richter schaut sich die Werke an und wird direkt überzeugt. Er ist immer auf der Suche nach neuen und unverbrauchten Künstlern, denen er in seiner Weinbar eine Plattform bieten kann. Alle paar Monate wechseln die Werke, die die Wände seiner Räume in der Mühlenstraße zieren.

Anzeige

Große Nachfrage in der Weinbar

Im Frühjahr 2020 darf Hubrich dann erstmals im Dejabo einige ihrer Pop-Art-Portraits ausstellen. Und dies erwies sich direkt als großer Erfolg. „Seit 2016 biete ich meine Wände als Ausstellungsfläche an. Doch eine so große Nachfrage nach den Kunstwerken wie bei Manuela hatte ich bisher noch nicht“, sagt Richter.

Aktuell kann man 16 Bilder in der Weinbar bestaunen. Neben Einstein, Monroe oder Bardot gibt es hier auch Micky Maus, Spiderman oder Uma Thurman in der typischen „Pulp-Fiction-Gedächtnis-Pose“. „Das Pulp-Fiction-Bild find ich super. Ich kann zwar mit dem Film nicht viel anfangen, aber die Farben und die Klarheit sprechen mich sehr an“, sagt Richter, der für seine Weine und Feinkostartikel einen Abholservice bietet. „Wenn die Leute aktuell hier reinkommen, bleiben sie viel länger als sonst – wegen der Bilder“, sagt Richter

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bevor Hubrich ihre Werke im Dejabo präsentierte, hat lediglich ihr persönliches Umfeld einen Eindruck von ihrem Talent bekommen. „Ich habe zwar schon seit Kindesbeinen aus Leidenschaft gemalt, aber das nie wirklich studiert oder gelernt“, sagt Hubrich. Durch jahrelanges Üben hat sie sich Technik und Stil autodidaktisch angeeignet. „Früher waren meine Bilder noch abstrakter, dann wurden sie immer klarer und bunter“, sagt Hubrich.

Ob ihre Kunst durch aktuelle Umstände inspiriert ist? „Es ist eine dunkle Zeit und ich will mit meinen Bildern etwas Farbe hereinbringen. Die Bilder sollen gute Laune machen“, sagt Hubrich. Dabei weiß sie sich vielfältig zu helfen, um der Leinwand das entsprechende Leben einzuhauchen. Denn ob Acryl, Öl, Spraydosen oder Plotterfolie: Die Künstlerin setzt sich selbst keine Grenzen.

Eine unvergessliche Begegnung

Ob sie ein Vorbild hat? „Ja, der Maler Stefan Szczesny“, sagt Hubrich. Es sei eine glückliche Fügung gewesen, dass sie den berühmten Münchner in Saint Tropez einmal in seine Galerie begleiten durfte. „Ich war mit meinem Partner dort im Urlaub und als wir gerade so durch die Straßen schlenderten, stand er auf einmal vor uns.“

Hubrich ergriff die Chance, sprach ihn an und wurde belohnt. „Er nahm uns mit. Da war ich aufgeregt wie nie.“ Ob sie dem berühmten Maler auch ein paar ihrer Werke gezeigt hat? „Ich habe mich nicht getraut“, sagt Hubrich und dennoch sei es ein unvergessliches Erlebnis gewesen.

Neues Projekt: Warnemünder Pin-ups

Was ihr besonders wichtig ist, wenn sie ein neues Bild malt? „Die Leute sollen immer was entdecken, das Bild nicht mit einem Blick erfassen können.“ Um das zu schaffen, benötige sie von der Idee bis zum letzten Pinselstrich zwei bis drei Wochen in ihrem Atelier. „Ich bin vor jedem Bild furchtbar aufgeregt und auch währenddessen sehr unter Strom. Aber mein Mann hält mir den Rücken frei“, sagt sie und lacht.

Lesen Sie auch:

Aktuell habe sie viel Zeit, sich mit ihren Bildern zu verwirklichen und die zahlreichen Auftragsarbeiten, die sich durch die Ausstellung im Dejabo ergeben haben, auf Leinwand zu bringen. „Ich male gerade an Charlie Chaplin“, sagt die Künstlerin. Außerdem arbeite sie auch schon an einer ganz neuen Idee: „Ich probiere mich im Moment an Warnemünde-Pin-ups“, sagt Hubrich und stellt ein Bild auf den Tresen, auf dem ein Glamourmodel im Bademodenstil der 60er-Jahre vor der Kulisse des Ostseebades posiert.

Von Moritz Naumann