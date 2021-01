Warnemünde

135 Stufen sind es bis zur besten Aussicht in Warnemünde, und genau diese sind schon seit einem Jahr wegen des Coronavirus für Besucher versperrt. Der Leuchtturm am beliebten Ostseestrand bleibt noch mindestens bis Karfreitag verschlossen.

Dann, am Ostersamstag, hofft nicht nur Leuchtturmwärter Klaus Möller (70) sehnsüchtig auf die von einem rauschenden Festakt begleitete Wiedereröffnung.

Die Leuchtturmmänner sind wie eine große Familie

„Wir sind ein Team aus zwölf Leuchtturmmännern, die sich um den Turm kümmern. Es fühlt sich fast so an wie eine große Familie – das fehlt schon sehr“, beschreibt der Vorsitzende des Fördervereins die gedämpfte Stimmung. Auch das beliebte Turmleuchten, das sonst jedes Jahr am 1. Januar stattfindet, musste coronabedingt ausfallen und hat alle schwer getroffen. „Das Turmleuchten ist die größte Neujahrsveranstaltung in Europa mit über 80 000 Besuchern“, schwärmt Möller von den Aktivitäten, die der Verein rund um das Wahrzeichen plant. Dieses Jahr herrschte nur gähnende, traurige Leere.

„Es war sonst schon immer schlimm für uns, wenn wir den Leuchtturm mal wegen schlechter Wetterbedingungen schließen mussten, selbst da fehlt einem schon was.“ Geschlossen werden musste der Turm trotz Hygienekonzept, da die Bedingungen in dem engen Turm einfach zu schwierig sind. Außerdem steht die Sicherheit der Leuchtturmmänner im Vordergrund. „Wir sind alle ehrenamtlich tätig und Gefährdungsgruppe drei, da muss man sich schützen.“

Der Verein und seine Mitglieder lieben den Turm, der nicht nur Besuchermagnet ist, sondern immer noch als „aktives Seezeichen der Sicherheit der Schifffahrt dient.“ Was bedeutet, dass auch zu Corona-Zeiten das Licht des Leuchtturms noch lange nicht erloschen ist, sondern unermüdlich jeden Tag in die Dunkelheit strahlt.

„Der Turm ist noch schön vom letzten Jahr“

Die Leuchtturmmänner sorgen sich das ganze Jahr über um ihren Turm, erhalten und pflegen das hochgewachsene Monument. Für die baldige Eröffnung steht allerdings nicht so viel Renovierungsarbeit wie gewohnt an. „Es ist alles noch schön vom letzten Jahr“, beteuert der leidenschaftliche Leuchtturmwärter.

Aber auch als Geschichtenerzähler belustigen sie gern Warnemünder Gäste. „Neulich standen ein paar Frauen vor dem Turm. Mein Kollege kam die Stufen runter und flachste, dass der Turm oben ganz schön schaukelt und schwankt.“ Die Frauen waren leicht irritiert, aber der Leuchtturmwärter lächelt wissend: „Der Turm steht bombenfest.“

Brautpaare warten schon auf ihre Turmtrauung

2019 stürmten die meisten Schaulustigen seit der Wende den Turm: 82 222 an der Zahl. Bleibt zu hoffen, dass dieses Jahr wieder genügend Besucher den Turm erleben und bestaunen können, denn aus den Einnahmen finanziert der Verein die Kosten für dessen Erhaltung. „Wenn es eng wird, müssen wir ein Konzert weniger planen.“ Die Erhaltung des Turms ist das Wichtigste.

Außerdem warten noch einige Brautpaare aus dem letzten Jahr auf ihre Trauung im Warnemünder Leuchtturm. Auch der Shantychor soll zum Eröffnungstag wieder seine Lieder schmettern. „Das würden wir alle gern live erleben.“

Von Anja von Semenow