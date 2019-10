Warnemündes Zentrum soll autofrei werden

Rostock

Der Verkehrsdruck im Ostseebad ist so hoch wie noch nie. Um die Situation zu entschärfen, soll der Ortskern zukünftig zu Großveranstaltungen, wie dem Stromerwachen oder der Warnemünder Woche für Autos gesperrt bleiben. Der Ortsbeirat Warnemünde fordert sogar, dass das Zentrum des Ostseebades langfristig verkehrsberuhigt wird. Gewerbetreibende sind skeptisch.

Gefährdung der öffentlichen Sicherheit

Zum traditionellen Turmleuchten oder der Hanse Sail ist es bereits gängige Praxis, dass der Ortskern des Seebades abgeriegelt werde. Zu hoch sei das Risiko, dass Rettungskräfte behindert werden könnten, bestätigt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. „Wenn die Feuerwehr bereits an normalen Wochentagen Schwierigkeiten hat einige Straßen zu befahren, dann ist das zu solchen Festen erst recht der Fall“, betont der Ortsbeiratsvorsitzende Alexander Prechtel ( CDU). Daher sei es seiner Meinung nach dringend notwendig, die Regelung auf alle anderen Veranstaltungen auszuweiten.

„Aus verkehrsbehördlicher Sicht kann eine Sperrung erst dann angeordnet werden, wenn zwingende Gründe diese Maßnahme rechtfertigen“, erklärt Kanaa. Darunter würden die Nichteinhaltung von Rettungszeiten oder die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung fallen. Ob eine Sperrung bei den jeweiligen Veranstaltungen notwendig sei, entscheide sich anlassbezogen. Denkbar wäre es aber.

Zentrum soll langfristig autofrei werden

Langfristig gesehen sei es nach Ansicht des Ortsbeiratsvorsitzenden wünschenswert den Ortskern komplett für den Autoverkehr zu sperren. „Das würde die Attraktivität des Seebades erheblich steigern“, findet Prechtel. Lediglich Pflegedienste, Taxis, Handwerker und selbstverständlich Anwohner sollen das Zentrum anfahren dürfen. Für Urlauber würde das bedeuten, dass sie ihre Koffer zwar vor ihrer jeweiligen Unterkunft entladen dürfen, ihre Autos anschließend aber in Garagen oder auf ausgewiesenen Parkflächen zurück lassen müssten.

Warnemünde wäre längst nicht der einzige Urlaubsort, der Autos aus seinem Zentrum verbannt. In zahlreichen Ski-Gebieten müssen Gäste ihre Fahrzeuge ebenfalls stehen lassen. „Wenn es in der Schweiz möglich ist, den Ort mitsamt der Ski-Ausrüstung zu durchqueren, dann wird es in Warnemünde mit Badehose sicherlich ebenfalls möglich sein“, findet Prechtel.

Attraktive Alternativen bieten

„Ich halte das für die einzig vernünftige Lösung, wenn es darum geht, den Parkdruck im Ort zu verringern“, sagt die Warnemünderin Heide Märtens. Nicht nur zu Großveranstaltungen auch innerhalb der Urlaubssaison sei es für viele Anwohner schlichtweg unmöglich einen Stellplatz vor der Haustüre zu finden. „Und das trotz eines Parkausweises.“

Damit solch eine Regelung überhaupt eingeführt werden könne, müssten zunächst die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, meint Prechtel. Es sei sicherzustellen, dass zum einen ausreichend Parkmöglichkeiten am Ortsrand zur Verfügung stehen und zum anderen die Anbindung mit dem öffentlicher Personennahverkehr gesichert sei. Durch einen Pendelverkehr im Minutentakt und kostengünstigen Tickets müsse das Angebot so attraktiv wie nur möglich gehalten werden, damit die Menschen davon Gebrauch machen.

Ladenbesitzer sind skeptisch

Volker Schnabel steht dem Vorhaben skeptisch gegenüber. Er betreibt die Warnemünder Trödelecke und ist darauf angewiesen, dass seine Kunden ihm Waren bringen. Den Standort seines An- und Verkaufs habe er im Vorfeld extra so gewählt, dass eine direkte Anbindung mit dem Auto möglich sei. „Ansonsten hätte ich an den Alten Strom ziehen können“, sagt der Inhaber. Dass der Bereich um seinen Laden zukünftig verkehrsberuhigt sein soll, stimmt ihn wütend. „Seit die Parkgebühren angehoben wurden, kommen ohnehin schon viel weniger Kunden in den Laden. Wenn jetzt auch noch das Autofahren verboten wird, werden es noch weniger sein.“

