Warnemündes bekanntester Straßenkünstler: Das ist der Mensch hinter dem „Weißen Mann“

Sorgfältig pinselt sich Ladislav Molnar weiße Farbe ins Gesicht – verteilt sie am Hals und auf den Haaren. Keine Stelle soll unbedeckt bleiben, darauf achtet er ganz genau. Seit mittlerweile neun Jahren ist der 50-Jährige als Straßenkünstler im Ostseebad Warnemünde tätig. Als „weißer Mann“ verkleidet steht er in der Saison fast täglich auf der Bahnhofsbrücke.

Bei den Einheimischen und auch Urlaubern ist er längst bekannt. Doch woher kommt er und was treibt ihn jedes Jahr wieder ins Seebad? Die OSTSEE-ZEITUNG hat nachgefragt und den Künstler einen Tag lang bei seiner Arbeit begleitet.

Ein Italiener zum Vorbild

Regungslos steht er da. Nur, wenn es im Kästchen zu seinen Füßen klimpert, bewegt sich der Straßenkünstler kurz, verbeugt sich oder pfeift den Passanten hinterher. Wenige Sekunden später steht er wieder auf seiner Kiste – starr, wie eine Statue. Ganze acht Stunden lang verlässt er seinen Posten nicht. Von der Anstrengung ist in seinem Gesicht nichts anzumerken. Ganz im Gegenteil, er versprüht stets gute Laune und ist für jeden Spaß zu haben. „Ich genieße es. Nur bei schlechtem Wetter wird es problematisch“, berichtet Molnar.

Was viele nicht wissen: das Kostüm ist nicht zufällig gewählt. Inspirieren lassen habe er sich von einer Statue in der italienischen Hafenstadt Genua – dem Geburtsort von Christoph Kolumbus. „Die Geschichten um den Seefahrer sind weltweit bekannt und haben mich schon immer begeistert“, verrät der Straßenkünstler. Seit mittlerweile 25 Jahren schlüpft er fast täglich in dessen Rolle. Die Verwandlung in die lebendige Statue kostet ihn eine Stunde und eine Menge weißer Farbe. „Eine Tube reicht für drei bis vier Monate. Danach muss ich für Nachschub sorgen.“

Weit weg von zu Hause

Ursprünglich kommt er aus der Slowakei. Seine Frau, vier Kinder und acht Enkel – der jüngste davon ist gerade einmal wenige Wochen alt – warten dort auf ihn, wenn er auf Reise ist. „Meine ganze Familie unterstützt mich sehr“, erzählt Molnar. Allen voran seine Ehefrau. Sie besucht ihn regelmäßig in Warnemünde. Dann legt der Straßenkünstler sein Kostüm beiseite und genießt die Zeit mit seiner Liebsten am Meer. „Ansonsten komme ich nicht wirklich dazu. Ich versuche mich voll und ganz auf die Arbeit zu konzentrieren.“

Wenn ihn einmal die Sehnsucht nach seiner Heimat packt, denkt er an die unzähligen lustigen Situationen, die er während seiner Zeit im Ostseebad bereits erleben durfte. „Wenn ich nach Hause komme, habe ich immer spannende neue Geschichten für meine Enkel parat“, berichtet der Künstler. Das tröstet. Ob Brautpaare, die ihn spontan zum Fotoshooting einladen, Passanten, die ihn zum Tanzen animieren oder Hunde, die ihn aus Angst vom Platz jagen wollen. Zu berichten habe er vieles.

Bekannt im ganzen Land

Nicht nur auf der Bahnhofsbrücke sieht man ihn regelmäßig. Auch in den Fotoalben so mancher Urlauber und in den sozialen Netzwerken wie Facebook gibt der Straßenkünstler ein beliebtes Motiv ab. „Bevor wir nach Warnemünde gekommen sind, habe ich im Internet ein bisschen über den Ort recherchiert und bin dabei auf den weißen Mann gestoßen“, berichtet Melanie Weber, die zum ersten Mal in Rostock ist. Lange suchen, bis sie den Künstler auch in den Straßen des Ostseebades gefunden hat, musste die Bürofachfrau nicht. „Er verbreitet gute Laune und ist ein echter Hingucker“, stellt die 32-Jährige aus Nordrhein-Westfalen fest. Ein gemeinsames Bild als Andenken an den Urlaub dürfe da natürlich nicht fehlen.

Für Ladislav Molnar gehört es zum Arbeitsalltag ,sich mit zahlreichen Urlaubern und teilweise auch Einheimischen ablichten zu lassen. Schätzungsweise 150 Fotos ziert er täglich. „Wie viele es genau sind, weiß ich nicht. Ich habe schon vor langer Zeit aufgehört mitzuzählen“, sagt der 50-Jährige und posiert bereits für das nächste Motiv.

Wiedersehen im Frühjahr

Für die nächsten Monate kehrt Molnar dem Ostseebad den Rücken und macht sich auf den Weg zu seiner Familie. Ihm bleiben nur wenige Tage mit seinen Liebsten, bevor er weiterziehen muss. Den Winter über arbeitet er in der Schweiz – ebenfalls als weiß gekleideter Christoph Kolumbus. „Die kalten Monate nutze ich dazu, um noch in anderen Regionen zu arbeiten. Manchmal bin ich auch im Westen von Deutschland“, berichtet er. Wenn die Tage aber wieder wärmer werden und die Urlaubssaison beginnt, steht er wieder wie gewohnt auf der Bahnhofsbrücke. „Ich freue mich immer, wenn ich zurück nach Warnemünde komme. Hier fühle ich mich wohl und die Menschen sind alle sehr nett.“

