Warnow-Campus: Neues Leben für Rostocks einst giftigste Brache

Rostock

Einst stand auf dem Areal direkt an der Warnow eine der größten Dreckschleudern der Hansestadt: Dachpappen wurden dort hergestellt, allerlei hochgiftige Stoffe versickerten im Boden und verseuchten das Gelände für Jahrzehnte. Nun startet das Areal der ehemaligen Riedelschen Dachpappen-Fabrik in ein neues Leben – als Campus für innovative Unternehmen, als erstes Puzzle-Stück für die Bundesgartenschau 2025.

13 Millionen Euro für ein neues Leben

15 000 Kubikmeter kontaminiertes Erdreich wurden in den vergangenen Jahren ausgebuddelt und abgefahren. Fünf Millionen Euro hat das gekostet. Bezahlt vom Land. Jetzt nimmt das Büro Bastmann + Zavracky BDA Architekten die nächsten acht Millionen in die Hand – und baut den „Campus Altkarlshof“. Am Freitag war Richtfest für das 3500 Quadratmeter große Bürogebäude der Zukunft.

„Wir gehen neue Wege, wollen Arbeit und Freizeit hier verbinden“, sagt Stephan Bastmann. Das Gebäude hat einen eigenen Park bis ans Wasser. Am Rande der Warnow entsteht ein Radweg. Den zahlen die Architekten und schenken ihn der Stadt. Auch Wassersportler sollen den Campus nutzen dürfen – und dort ins Wasser gehen dürfen. Geplant ist auch die Eröffnung eines Restaurants mit Panoramablick auf die Warnow und großzügigen Terrassen. „Dafür suchen wir noch einen Betreiber“, so Bastmann.

Buga-Koordinator Matthias Horn (v. l.), Staatssekretär Stefan Rudolph, die Bauherren Stephan Bastmann und Martin Zavracky blickten gemeinsam in die Zukunft des Areals an der Warnow. Quelle: Bastmann + Zavracky BDA Architekten GmbH

80 Prozent schon vermietet

Ein Großteil des Campus ist bereits vermietet. Die Physiotherapie MedPrevio wird einziehen, Bastmann + Zavracky selbst ebenfalls. Auch das Start-Up Jakota und der IT-Dienstleister Gecko wollen an den Fluss. „ Rostock entwickelt sich rasant, der Sprung über die Warnow ist die logische Folge – wir freuen uns, Teil dieses Transformationsprozesses zu sein.“ Bisher ist nur das westliche Ufer der Warnow erschlossen worden. „Mit dem Campus findet nun auch die bislang brachliegende Ostseite Anschluss an die City. Damit schaffen wir die Voraussetzung für die weitere Entwicklung des gesamten Uferbereichs“, erklärt Martin Zavracky.

Lob gibt es auch von Staatssekretär Stefan Rudolph ( CDU): „Der Campus Altkarlshof – das Technologiezentrum – ist beispielgebend für die Entwicklungen, die Rostock und MV brauchen: Hightech-Tech Firmen aus der Regionen, die überregional tätig. Sie bieten Chancen und Perspektiven für junge, hoch qualifizierte Menschen hier im Land zu bleiben.“

Von Andreas Meyer