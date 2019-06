Rostock

Wer regelmäßig zwischen Warnemünde und Hohe Düne pendelt und die Warnow-Fähre nutzt, muss tief in die Tasche greifen. Anwohner und Ortsbeiräte sind unzufrieden mit den aktuellen Tarifen und wünschen sich eine alternative und vor allem kostengünstigere Lösung. Aus diesem Grund haben sich die beiden Ortsbeiräte Warnemünde und Markgrafenheide kurzgeschlossen. Gemeinsam möchten sie über ein mögliches Konzept beraten, dass sie nach der Wahl des neuen Oberbürgermeisters vorstellen wollen. Ziel sei es neben der bereits bestehenden Zehnerkarte für Autos, ein ähnliches Konzept für Fußgänger zu etablieren.

Preisunterschied ist gering

„Das geht ganz schön ins Geld“, meint Kerstin Wolf. Zwei bis drei mal pro Woche fährt die Rostockerin nach Markgrafenheide zu ihrer Schwiegermutter. Weil diese kein Auto besitzt und nur mit Mühe ihre Einkäufe selbst erledigen kann, werde sie von der ganzen Familie unterstützt. Für Wolf ist das selbstverständlich. „Man hilft, wo man kann. Und außerdem ist es für die Kinder immer wieder ein schöner Ausflug zur Omi“, sagt die 43-Jährige. Wenn sie auf ihr Auto verzichten kann, fährt sie gerne mit dem Fahrrad von Lichtenhagen nach Warnemünde und von dort aus mit der Fähre weiter.

Die einfache Fahrt kostet sie dabei 1,50 Euro. Hinzu kommen 1,10 Euro für das Rad. „Ich finde das happig. Die Zehnerkarte (27 Euro) für das Auto kostet mich so gesehen nur einen Euro mehr“, so die zweifache Mutter. Der Umwelt zu Liebe verzichtet sie gerne auf ihren Kraftwagen. „Aber gerade in Zeiten, in denen immer appelliert wird, öfters mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, sollten die Preise attraktiver sein“, findet Wolf. Ihrer Meinung nach sei verständlich, wieso so viele Menschen weiterhin auf ihr Auto als Fortbewegungsmittel setzen. „Es ist bequem und teilweise macht es keinen riesigen preislichen Unterschied.“

Ortsbeiräte beraten über Lösung

Ein Problem, dass auch im Ortsbeirat Markgrafenheide des Öfteren thematisiert wird. „Immer wieder widmen wir uns diesem Thema. Seit Jahren versuchen wir uns für eine annehmbare Lösung für Vielfahrer einzusetzen“, bestätigt Jürgen Dudek. Sein Vorschlag: eine Mehrfachkarte für den Personenverkehr. „Ich denke, das wäre die beste Option. Niemand könnte sich benachteiligt fühlen, weil das Ticket auf bestimmte Regionen bekränzt ist“, betont er. Gleichzeitig gäbe es einen Rabatt für Menschen, die regelmäßig auf dieser Strecke verkehren. „Sobald der neue Oberbürgermeister gewählt ist, wollen der Ortsbeiratsvorsitzende aus Warnemünde und ich uns zusammen setzen und uns diesbezüglich beraten“, verrät Dudek.

Tarife sollen große Kundengruppen abdecken

Vor einigen Jahren habe es einen Sondertarif für die betreffenden Bürger in Hohe Düne, Markgrafenheide und Hinrichshagen gegeben, wie Dudek berichtet. Diesen konnte die Weiße Flotte 2006 jedoch nicht mehr aufrecht erhalten, weil die Rostocker Bürgerschaft den Zuschuss für Sondertarife gekündigt hatte. Alle Bemühungen vonseiten des Ortsbeirates und eine umfangreiche Unterschriftenaktion blieben erfolglos. „Ich würde mir wünschen, dass wir für die Zukunft eine andere Lösung finden würden“, meint Dudek.

Dieser Wunsch ist Andrea Doliwa ebenfalls bekannt. Die Geschäftsführerin des zuständigen Verkehrsverbundes Warnow GmbH (VVW) teilt jedoch mit, dass aktuell keine Änderungen geplant seien. „Die Mehrfachkarten stehen bei uns immer wieder auf der Agenda. Bislang sehen wir aber keinen größeren Bedarf.“ Ziel sei es mit den bestehenden Tarifen eine möglichst große Gruppe an Kunden abzudecken. „Die Mehrfachkarte für Passanten würde hingegen nur einige spezielle Fälle betreffen“, so die Geschäftsführerin.

