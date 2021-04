Rostock-Gehlsdorf

Die geplante neue E-Fähre im Stadthafen soll „Warnowstromer“ heißen. Das ergab die Abstimmung der Rostocker, die zuletzt unter fünf Vorschlägen auswählen konnten. Insgesamt hatten sich 856 OZ-Leser an der Namenswahl beteiligt. 366 Stimmen entfielen auf den Sieger (42,8 Prozent).

Eigentlich sollte der Namensgeber ein Rostock-Lexikon und eine Monatskarte für alle Bahnen, Busse sowie auf der neuen Fähre der RSAG bekommen. Da aber insgesamt fünf Rostocker den Namen vorgeschlagen hatten, zwei davon allerdings anonym bleiben wollen, gibt es nun drei Preisträger: Heiko Kaschta, Jost Hamacher und Dr. Walter Sadenwasser. Die Hansestadt Rostock, die RSAG und die OZ sagen: Herzlichen Glückwunsch! Die Preise werden kurz nach Ostern überreicht, die Gewinner rechtzeitig informiert.

‚Warnowstromer‘ soll Bug und Heck der Fähre zieren

Unter den Gratulanten wird auch Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski sein. „Fast 800 Vorschläge und über 850 abgegebene Stimmen sind eine tolle Resonanz auf unseren kleinen Wettbewerb zur Namensfindung“, sagt er. Die Auswahl der Vorschläge, die zur Abstimmung gestellt wurden, sei der RSAG und der Stadtverwaltung „wahnsinnig schwer gefallen“. In die Endauswahl hatten es außer dem Sieger noch „Sett Över“, „Varnowa“, „Waterkant“ und „Gehlsdorf 2“ geschafft.

„Dass nun am Ende der Name ‚Warnowstromer‘ Bug und Heck unserer neuen Fähre zieren soll, finde ich toll“, so Müller-von Wrycz Rekowski . „Das ist nicht nur ein schönes Wortspiel, es klingt auch sympathisch, norddeutsch und nicht allzu staatstragend. ‚Warnowstromer‘ ist deshalb genau passend für ein Schiff, das die Menschen in unserer Stadt in ihr Herz schließen sollen. Vielen Dank an alle OZ-Leserinnen und -Leser, die sich an der Aktion beteiligt haben!“

Fähre wird mit Batterien betrieben

Mit im Boot ist auch der künftige Betreiber der Fähre, die RSAG. Deren kaufmännischer Vorstand, Yvette Hartmann, betont: „Auch wir sagen Danke für die vielen kreativen Einsendungen. Da wird die große Vorfreude auf das neue Schiff deutlich spürbar. ‚Warnowstromer‘ als künftiger Name war auch einer unserer Favoriten – eine sehr gute Wahl der Rostockerinnen und Rostocker.“

Neben dem gewählten Namen gab es noch 28 weitere Vorschläge mit Bezug zum elektrischen Antrieb, von „E-Stromer“ über „StrHROmer“ und „Kleiner Stromer“. Insgesamt fast vier Millionen Euro lässt sich die Hansestadt die neue E-Fähre kosten. Angetrieben wird sie mit Batterien. Die Energie für die Akkus liefern 36 auf dem Dach installierte Solarzellen. Bis 14 Kilometer pro Stunde schafft der Neubau. Kiellegung für den 21 Meter langen Katamaran war erst im September 2020. Im Juli sollen bereits die Testfahrten im Stadthafen starten.

