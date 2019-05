Zum 10. Mal nimmt Rostock am bundesweiten Stadtradeln teil. Die Warnowtour bildete den Auftakt der dreiwöchigen Aktion. Jeder Rostocker kann sich anmelden, einem Team beitreten oder eins gründen und dann Kilometer sammeln. Außerdem gibt es elf verschiedene Touren, die zusätzlich angeboten werden. Jeweils dienstags im Aktionszeitraum werden an drei verschiedenen Standorten Frühstücksbeutel an Radelnde verteilt. Am 7. Mai Am Strande, am 14. Mai am Lindenpark und am 21. Mai am Holbeinplatz. Alle Informationen auch online: www.stadtradeln.de/rostock