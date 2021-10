Rostock

Am 2. Oktober soll es in Rostock richtig laut werden, denn an diesem Samstag findet wieder der stadtweite Warntag statt. Ab 11 Uhr werden die Sirenen aufheulen: Erst ein Mal, dann 20 Minuten später erneut, bevor ein einminütiger Dauerton, der „Entwarnung“ bedeutet, den Abschluss bildet.

„Schnelle Warnung bei Gefahren – wie lebenswichtig dies sein kann, hat die Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen uns allen erst kürzlich wieder schmerzhaft vor Augen geführt“, erklärt der zuständige Rostocker Senator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD). Doch nicht nur Hochwasser ist ein Thema. Auch bei Gefahrenlagen, wie dem Großbrand im Rostocker Seehafen Anfang letzter Woche, sei es wichtig, die Bevölkerung schnell zu erreichen. „Wir sind deshalb froh, als Kommune schon frühzeitig den Empfehlungen der Landesregierung gefolgt zu sein, neue Sirenen zu installieren“, sagt er.

Die Warntage finden in Rostock seit 2020 zweimal jährlich statt – immer am ersten Samstag im April und Oktober. Nach den letzten Terminen gab es allerdings auch Kritik. Zwar hat die Hansestadt bei den Sirenen im Vergleich zu anderen Orten im Land bereits gut nachgerüstet und verfügt über 19 solcher Warnanlagen. Dennoch war an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet zu wenig beziehungsweise gar nichts zu hören gewesen. Dabei ist genau das die Aufgabe der Sirenen: in der Notlage als Weckruf für Menschen zu dienen, um diese vor Gefahr zu schützen.

Nächstes Jahr kommen bis zu zehn weitere Sirenen

„Wir wissen, dass es noch weiße Flecken gibt, wo die Sirenen schlechter zu hören sind. Manchmal hängt es auch von der Wetterlage ab“, erklärt Michael Allwardt vom Rostocker Brandschutz- und Rettungsamt. Deshalb habe die Hansestadt bereits entschieden, kommendes Jahr weitere Sirenen zu installieren. Wo sie genau stehen werden, könne aber erst dann bekanntgegeben werden, wenn die entsprechenden Verträge unterzeichnet sind.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn nicht immer sind kommunale Gebäude der beste Standort. „Aber wir werden auf jeden Fall in Gehlsdorf, Markgrafenheide, Gartenstadt und Brinckmansdorf nachrüsten“, sagt Allwardt. Zwischen acht und zehn Sirenen sollen neu angeschafft werden. Rund 190 000 Euro könnten dafür aus der Stadtkasse fällig werden, wenn sich keine Förderprogramme finden.

Wo schon Sirenen stehen Warnemünde: Mittelmole, Lichtenhagen: Neustrelitzer Straße 6, Groß Klein: Taklerring 41, Lütten Klein: Rigaer Straße 12, Schmarl: Willem-Barents-Str. 31, Evershagen: Henrik-Ibsen-Str. 1, Reutershagen: Bonhoefferstr. 27, Kröpeliner-Tor-Vorstadt: Holbeinplatz 14, Südstadt: Erich-Schlesinger-Str. 24, Biestow: Röntgenstr. 21, Stadtmitte: Lange Str. 16, Kassebohm: Vicke-Schorler-Ring 94, Dierkow: Kurt-Schumacher-Ring 174, Toitenwinkel: S.-Allende-Str. 1, Überseehafen: Ost-West-Str. 32, Neu-Hinrichshagen: Am Liepengaben, Hinrichsdorf: Dorfstraße 11b, Nienhagen: Joe-Duty-Weg, Stuthof: Dorfstraße

Bevölkerung soll richtiges Verhalten für den Ernstfall üben

Warntage, wie der am Samstag, sollen aber nicht nur dazu dienen, die Funktion der Sirenen zu testen. „Es geht auch darum, dass die Bürgerinnen und Bürger üben, wie sie sich im Notfall am besten verhalten“, sagt Allwardt. Also geschlossene und höher gelegene Räume aufsuchen, Türen und Fenster schließen und sich über die mögliche Gefahrenlage informieren – über Fernsehen und Hörfunk sowie per Warnapp, wie „Nina“ oder die „HRO-App“. Letztere kamen auch kürzlich beim Großbrand im Seehafen zum Einsatz.

Michael Allwardt steht neben der Sirene auf dem Dach der Feuerwache in der Schlesingerstraße. Quelle: Martin Börner

Um genau auswerten zu können, wo es noch hakt beziehungsweise still bleibt, hat die Hansestadt für den kommenden Warntag ein eigenes Informationstelefon beim Brandschutz- und Rettungsamt eingerichtet, das zwischen 10.30 und 12 Uhr unter der Rufnummer 0381/44 111 erreichbar ist.

Der Umgang mit Katastrophenszenarien steht übrigens schon vor dem Warntag in Rostock im Fokus: Seit Montag ist die Hansestadt Gastgeber einer Internationalen Konferenz zum Krisenmanagement. Neben den örtlich Zuständigen wird dabei mit Vertretern aus sieben Ländern darüber gesprochen, was bei Massenunfällen mit Erkrankten und Verletzten zu tun ist. Schwerpunkt der diesjährigen Tagung sei auch der Umgang mit der Corona-Pandemie.

Von Claudia Labude-Gericke