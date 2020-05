Warteschlangen und Tränen: So lief der erste Kita-Tag mit neuen Regeln in MV

Rostock/Bad Doberan

Mama und Papa müssen jetzt draußen bleiben: Die Kitas in MV haben am Montag ihr Betreuungsangebot ausgeweitet – allerdings mit deutlich verschärften Regeln.

Das führte vor vielen Kitas in Mecklenburg-Vorpommern zu langen Schlangen und Tränen bei den Jüngsten. Seit dem 18. Mai dürfen nun alle Vorschulkinder zurück in die Tagesstätten, nächste Woche sollen dann alle Kinder wieder betreut werden. Viele Kitas müssen aber ihre Zeiten einschränken.

Anzeige

Abgabe an der Tür

Die Kitas sind vergangene Woche vom Land auf neue Regeln verpflichtet worden, die seit Montag eingehalten werden müssen.

Weitere OZ+ Artikel

Eltern dürfen ihre Kinder nicht mehr in die Einrichtungen begleiten. Sie müssen die Jungen und Mädchen an der Tür „abgeben“. Auch beim Abholen dürfen die Eltern nicht mehr auf das Gelände der Kitas.

Die Eltern und Erzieher müssen morgens und nachmittags an den Türen eine Maske tragen.

Alle Kinder werden in festen Gruppen betreut. Sie dürfen auch nur noch in diesen Gruppen auf den Hof und zum Essen.

Selbst die Kinder sollen 1,5 Meter Mindestabstand zueinander einhalten.

Eltern müssen jeden Morgen in einer Liste unterschreiben, dass ihr Kind gesund ist und keine Erkältungssymptome hat.

Besondere Angebote (Sport, Englischkurse, Therapien externer Therapeuten wie z. B. Logopäden) fallen aus.

Tränen und lange Schlangen

Auch vor der Awo-Kita „Uns Windroos“ in Bad Doberan mussten die Eltern warten. Im Eingangsbereich nahmen zwei Erzieher mit Mundschutz die Kinder in Empfang. Danach mussten die Kleinen allein in die Umkleiden ihrer Gruppen und sich dort ausziehen. Bei so manchem Kind gab es Tränen – denn selbst Geschwisterkinder dürfen sich nicht mehr besuchen und trösten, wenn sie in unterschiedlichen Gruppen sind.

Auch die meisten Mütter und Väter reagierten wenig begeistert. „Was soll beispielsweise der Mundschutz bei der Übergabe bringen? Zuhause haben die Kinder engen Kontakt zu den Eltern, in der Kita zu den Erziehern. Solange die Erzieher sich weiterhin begegnen, bringt das alles doch gar nichts“, so eine junge Mutter aus Bad Doberan. Die meisten Eltern trugen keine „richtigen“ Masken, sondern zogen sich einfach einen Schal oder ein Halstuch vor das Gesicht.

Betreuungszeiten werden verkürzt

Viele Träger haben die Eltern bereits informiert, dass in den kommenden Tagen eine Einschränkung der Betreuungszeiten droht. „Wir bieten in den allermeisten Einrichtungen eine Betreuung bis 19 Uhr. Aber wir müssen jetzt prüfen, ob das noch möglich ist“, sagt Wolfgang Richter, Sprecher des Rostocker Kita-Betreibers GGP. Denn angesichts der verschärften Regeln mit festen Erziehern für feste Gruppen fehle Personal.

Auch andere Träger kündigten bereits an, die Zeiten einschränken zu müssen. „Eine schwierige Aufgabe, die derzeit in den Einrichtungen zu lösen ist, ist die Zusammenstellung der Gruppen ab dem 25. Mai, wenn wir nämlich in den eingeschränkten Regelbetrieb übergehen“, so Henrike Thaut, Sprecherin des Kita-Betreibers „Institut Lernen & Leben“. „Eltern haben laut Vorgaben des Landes unterschiedliche Ansprüche auf Betreuungszeiten. Um Ausfälle, etwa durch Krankheit, zu vermeiden, planen wir mit zwei Bezugserziehern je Gruppe. Da sind personelle Kapazitäten schnell erschöpft.“ Thaut wirbt um Verständnis dafür, dass auch das ILL „zunächst nur die mindestens zugesicherten Betreuungszeiten“ anbieten kann. „Das kann sich ändern, wenn wir im eingeschränkten Regelbetrieb erste Erfahrungen sammeln konnten.“

GGP-Sprecher Richter sagt: „Das ganze Situation bedauern wir sehr. Aber alle Betreiber sind an die Vorgaben des Sozialministeriums aus Schwerin gebunden.“ Nähere Informationen sollen die Eltern landesweit in den nächsten Tagen erhalten. Und sollten die „festen Erzieher“ für die neuen Corona-Gruppen krank werden, droht sogar der komplette Ausfall der Betreuung. Das jedenfalls fürchten Elternvertreter.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema

Von Andreas Meyer