Wer in Rostock ins Restaurant, Fitnessstudio oder Kino will, muss geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen. 2G plus sorgt für lange Schlangen an den Testzentren. Damit Wartende bei Wind und Wetter nicht bibbern müssen, wird am Krankenhaus aufgerüstet – personell, mit Zelten und Heißgetränken.