Warum Apfelernte am Straßenrand teuer werden kann

Rostock/Wismar/Grevesmühlen/Bad Doberan

Die Erntezeit für Pflaumen, Birnen und Äpfel in Mecklenburg ist gestartet. Anders als bei Erdbeeren, Kirschen und Himbeeren, die man inzwischen bei Mecklenburger Obstbauern – zum Beispiel Erdbeerhof Glantz in Hohen Wieschendorf ( Nordwestmecklenburg) oder Karls Erdbeerpflückfelder bei Rostock – selbst pflücken kann, gibt es kaum Angebote für Selbstpflücker auf Apfel-Plantagen.

Apfelbauern kämpfen mit Missernten

Gründe, warum professionelle Obstbauern bei der Apfelernte nicht auf Selbst-Pflücker setzen, erläutert Dr. Rolf Hornig. Hornig ist Berater bei der LMS Agrarberatung MV und Geschäftsführer des Verbandes Mecklenburger Obst und Gemüse. „Apfelbauern produzieren für den Verkauf von sogenannter Tafelware. Da gelten strenge Standards. Es dürfen unter anderem durch das Pflücken keine Druckstellen an den Äpfeln entstehen. Selbstpflücker auf Plantagen würden das Risiko der Beschädigung der Bäume und der Ernte bergen.“

Anzeige

Apfelbauern, erklärt er weiter, hätten zudem in den vergangenen Jahren gehäuft Missernten verkraften müssen. Hätte man früher bedenkenlos von der Regel ausgehen können: „Ein schlechtes Erntejahr innerhalb eines Zehn-Jahres-Zeitraums“, häuften sich nun schlechte Ernten aufgrund sich verändernder klimatischer Bedingungen.

Weitere OZ+ Artikel

„Den Blühbeginn der Äpfel, den wir früher im Mai hatten, haben wir jetzt im April. Einbrüche von Kaltluft und Luftfrost sind zu dieser Zeit noch häufiger zu verzeichnen.“ 2011, 2013, 2017 und 2019 waren solche Jahre. 2019 war der absolute Tiefstand. In ganz MV konnten insgesamt nur knapp 11 000 Tonnen Äpfel geerntet werden. In diesem Jahr immerhin liegt die Prognose der Obstbauern bei 32 000 Tonnen.“

Dieser alte Birnenbaum steht auf einem Hof auf einem Dorf in der Nähe von Schwerin. Er trägt meist so viele Birnen, dass viele Dorfbewohner davon etwas abbekommen. Quelle: Annett Meinke

Walter Strube aus Stralendorf lädt Selbstpflücker ein

Einer der wenigen Obstbauern, dem Selbstpflücker willkommen sind, auch für Äpfel, ist Walter Strube vom Obstbau Stralendorf (in der Nähe von Schwerin). Ab Juni kann man in Stralendorf Erdbeeren und Süßkirschen, ab Juli Süßkirschen und Sauerkirschen, ab August Sauerkirschen und Pflaumen und ab September Pflaumen, Äpfel und Birnen pflücken.

Der Obstbauer hat dabei ein interessantes Konzept. „Wer zu uns zum Apfelpflücken kommt, nimmt nicht die Äpfel mit, die er gepflückt hat, sondern erhält einen Gutschein und kann sich damit immer wieder frisches Obst und Gemüse aus unserem Hofladen abholen.“ Äpfel halten sich nur eine Weile, sagt Strube, und verschiedene Sorten werden zu unterschiedlichen Zeiten gepflückt und sind deshalb immer wieder frisch verfügbar.

Frisch gepflückte Äpfel – lecker und gesund Quelle: dpa

Ernte am Straßenrand

Bleiben immer noch die überall im Land reichlich vorhandenen Obstbäume an Wegen, Straßenrändern und öffentlichen Plätzen. Die Webseite ‚ Mundraub‘, die sich auch hierzulande immer größerer Beliebtheit erfreut, verzeichnet auf ihrer interaktiven Karte Standorte von Obstbäumen und Sträuchern, aber auch von Kräutern zum Beispiel. Beinah täglich wächst die Zahl der gemeldeten und verzeichneten Standorte. Allein für die Stadt Rostock sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt um die 400 Standorte gelistet, im Rostocker Umland noch weitaus mehr.

In ländlicheren Gegenden sind deutlich weniger Einträge verzeichnet. In und um Bad Doberan findet man immerhin noch um die 30 Standorte, in und um Wismar 62, Grevesmühlen sieben, für Nordwestmecklenburg insgesamt um die 170 Standorte. Die überwiegende Anzahl dieser Bäume und Sträucher steht auf Grundstücken, die Kommunen und Landkreisen gehören.

An der Landesstraße 02 von Grevesmühlen aus Richtung Rehna stehen Apfelbäume am Straßenrand, auch Hagebutten wachsen dort. Quelle: Annett Meinke

Freies Obst für freie Bürger?

Rein rechtlich ist das Abernten von Obstbäumen auf Grundstücken, die einem nicht selbst gehören, Diebstahl. Der juristische Tatbestand des Mundraubs wurde bereits 1975 abgeschafft. Deshalb haben sich die Betreiber von ‚ Mundraub‘ Regeln auferlegt. Es dürfen nur Stellen in die Karte eingetragen werden, bei denen keine Eigentumsrechte verletzt werden. Bei öffentlichen Plätzen sollten vorher die zuständigen Ämter der Städte, Gemeinden und Landkreise gefragt werden. Entfernt werden eingetragene Standorte in jedem Fall wieder, wenn es nachweislich Probleme gab.

In den meisten Kommunen und Landkreisen in Mecklenburgs steht man dem Abernten von Straßenbäumen im Grunde offen gegenüber. Ausnahmen jedoch gibt es. Der Landkreis Nordwestmecklenburg zum Beispiel: „Beim Pflücken können Schäden an den Bäumen entstehen, zum Beispiel durch abgebrochene Äste. Das wiederum wäre Sachbeschädigung und kann im Zweifelsfall erhebliche finanzielle Folgen haben, wenn ein Gutachter hinzugezogen werden muss. Der Landkreis würde allgemein vom Pflücken an Kreisstraßen nicht nur abraten, sondern die Bürger ausdrücklich bitten, dies im Interesse ihrer eigenen Sicherheit, der Verkehrssicherheit und der Bäume zu unterlassen.“

Was ist Mundraub? Mundraub ist ein umgangssprachlicher und vom deutschen Gesetz nicht mehr verwendeter Begriff, der den Diebstahl oder die Unterschlagung von Nahrungs- oder Genussmitteln oder von anderen Gegenständen des hauswirtschaftlichen Gebrauchs in geringer Menge oder von unbedeutendem Wert zum alsbaldigen Verbrauch zum Gegenstand hatte. Dieser Straftatbestand wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1975 abgeschafft, so dass heute die höheren Strafen für Diebstahl oder Unterschlagung verhängt werden können.

Städte sind kulant

In der Hansestadt Wismar betont man zwar auch, dass die Früchte demjenigen gehören, auf dessen Grundstück sie wachsen, auch wenn Äste herüberragen. Fallobst jedoch darf der einsammeln, auf dessen Boden es fällt. „Die Ernte von Früchten am Weg ist verboten, wenn die Flächen gärtnerisch oder agrarisch angelegt sind“, erklärt Pressesprecher Marco Trunk. Wilde Beeren, Kräuter, Pilze und Ähnliches dürfe jeder im geringen Umfang zum privaten Verbrauch mitnehmen. Es gelte § 39, Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes: „Jeder darf abweichend von Absatz 1 Nummer 2 wild lebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter sowie Zweige wild lebender Pflanzen aus der Natur an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen.“

Gänzlich unkompliziert betrachtet Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz die Sache: „Alle Bürger sind herzlich dazu eingeladen, die Früchte an unseren Bäumen auf den öffentlichen Plätzen und an den Stadtstraßen abzuernten! Viel Freude damit!“

Von Annett Meinke