Royaler Besuch an der Warnow? Für Mittwoch hat sich die dänische Königin Margarethe in Rostock angekündigt. Allerdings wird die Herrscherin nicht persönlich erscheinen – sondern „nur“ gespielt. Der königliche Besuch stellt den Auftakt der deutsch-dänischen Klostertage dar, die zu einem Höhepunkt im Herbst werden sollen. Bis November ist noch mehr Kultur in Rostock geplant.