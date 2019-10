Warum Rostock einen Bahnhof im Wald plant

Rostock

13 Bahnhöfe gibt es bereits in Rostock. Neben dem Hauptbahnhof und der Station Warnemünde unter anderem am Holbeinplatz und Lichtenhagen. Nun kämpft die Stadt um einen weiteren, einen 14 Bahnhof. Der soll ausgerechnet in einem der kleinsten Ortsteile Rostocks entstehen – in Wiethagen. Das Ziel: Die Hansestadt will ihren Wald – die Rostocker Heide – für Urlauber und Tagesausflüge besser erreichbar machen.

Ausflugsziel Nummer drei

Nach dem Strand von Warnemünde und der Innenstadt ist die Rostocker Heide schon jetzt die Nummer drei unter den Ausflugszielen in der Hansestadt. Allein auf dem Ostseeküstenradweg, der durch den Forst führt, sind pro Jahr bis zu 80 000 Gäste unterwegs. Bereits seit 1252 gehört die Heide der Hansestadt. Der mit 6000 Hektar Fläche größte zusammenhängende Küstenwald in ganz Deutschland gehört seit 2011 zu den nur 30 so genannten „Hotspots der biologischen Vielfalt“. Diesen Titel hat die Bundesregierung Regionen verliehen, die eine besondere Dichte und Breite an besonderen Arten aufweisen. So leben in der Heide unter anderem Kraniche, Eisvögel und auch Seeadler. Seltene Stechpalmen und Eisbeeren, Orchideen und auch Sumpfdotterblumen wachsen in dem Rostocker Stadtwald. Genau das sollen mehr Menschen erleben können.

„Die Heide ist ein riesiger Schatz – mit enormen Potenzial“, sagt Jörg Harmuth, Leiter des Rostocker Stadtforstamtes. Naturbelassene Strände, 87 Kilometer Rad- und Wanderwege sowie 61 Kilometer Reitwege bietet die Heide. „Bei uns können die Menschen ungestört eine ungestörte Natur erleben und entdecken“, so Harmuth. Genau das wollen er und auch sein Chef, Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne), stärker denn je publik machen. „Wir bieten mit ,Natur pur‘ ein Kontrastprogramm zu vielen anderen touristischen Angeboten in der Region.“ Und das liege bei vielen Urlaubern im Trend.

Die Natur als Star

In der Heide gibt es einen Entdeckerpfad zur biologischen Vielfalt, die landesweit einzige Hundeauslaufzone in einem Wald (mit mehr als 8000 Besuchern pro Jahr) und Aussichtspunkte – zum Beispiel am Hüttelmoor. An einem Thalosso-Wanderweg arbeiten Stadtforstamt und Tourismuszentrale aktuell gemeinsam. Der Forst- und Köhlerhof in Wiethagen und die wieder eröffnete Ausflugsgaststätte am Schnatermann zählen zu den weiteren Attraktionen.

Mehr soll es aber auch nicht geben: Anderen Ideen – zum Beispiel dem Bau eines Erlebnis- und Spielwaldes wie ihn die Landesforst Schleswig-Holstein in Trappenkamp bei Bad Segeberg betreibt – erteilt Harmuth eine Abfuhr. Auch Baumwipfel- und Kletterpfade oder Aussichtstürme wie bei Prora auf Rügen soll es in der Heide nicht geben. „Bei uns ist die Natur der Star“, sagt der oberste Förster Rostocks. Soll heißen: Mehr Besucher – ja, gerne. Aber nicht mehr Attraktionen und auch kein Massentourismus. „Die Heide soll Lebensraum bleiben. Und sie soll Rückzugsraum sein. Für Mensch und Tier.“

Besucher sollen per Bahn kommen

Damit die zusätzlichen Besucher bequem, vor allem aber umweltfreundlich die Heide besuchen können, verhandelt Rostock seit knapp drei Jahren mit der Deutschen Bahn AG. Die soll entlang der bestehenden Strecke nach Graal-Müritz einen zusätzlichen Bahnhof bauen. In Wiethagen. Planung und Bau sollen rund 650 000 Euro kosten. Das Geld will die Stadt zahlen. Aus allen Stadtteilen Rostocks wäre die Heide dann schnell und einfach zu erreichen. Auch für Radfahrer, die mit den Zweirädern „im Gepäck“ per Bahn in die Heide fahren und von Wiethagen aus Touren unternehmen könnten – über Hohe Düne nach Warnemünde oder auch in Richtung Graal-Müritz.

„Wir wollen mehr Besucher im Wald, aber nicht mehr Autos“, sagt Umweltsenator Matthäus. Mit einem Bahnhof in der Heide würde es Rostock gelingen, alle wichtigen Ausflugsziele der Rostocks – (Innen-)Stadt, Strand, Wald – mit der Bahn erreichbar zu machen. Wann der Bahnhof eröffnet werden kann, ist aber noch offen: Die Deutsche Bahn AG hat einem anderen, neuen Haltepunkt an der Strecke Priorität eingeräumt. Bevor in den Heide Bahnhof gebaut wird, bekommt zunächst Karls Erlebnisdorf in Rövershagen einen eigenen Halt.

Von Andreas Meyer