Rostocks Schatzkammern sind prall gefüllt. Mehr als 210 000 Bilder, Skulpturen und historische Artefakte lagern in den Archiven der Hansestadt. Nur ein Bruchteil davon wird in den Museen der Stadt gezeigt. Und genau deshalb will die CDU in der Bürgerschaft nun die Schätze „plündern“: Rostock soll seine Schätze verleihen – an Unternehmen und auch an Privatpersonen, damit mehr Menschen sie sehen können. Und was keinen allzu großen Wert für die Museen hat, soll die Stadt endlich auch verkaufen dürfen.

Kunst soll sichtbar werden

„Wir haben in Rostock wahnsinnig viele Kunstschätze, die aber kaum jemand zu Gesicht bekommt. Ob die Sammlung von Rostocker Kapitänsbildern, Gemälde mit maritimem Bezug oder Porträts von Rostocker Persönlichkeiten - all diese Werke sollten zugänglich gemacht werden“, sagt Daniel Peters, Fraktionschef der CDU/UFR-Fraktion.

In einem ersten Schritt, so fordert es die CDU, soll das zuständige Kulturamt der Stadt nun erst mal eine Bestandsaufnahme machen: Wie ist der Zustand der einzelnen Schätze, die der Stadt gehören? Und welchen Wert haben sie unter materiellen und auch immateriellen Gesichtspunkten? Wie hoch ist ihre künstlerische Bedeutung und wie hoch ihre Bedeutung für die Geschichte der Hansestadt, der Region und des Landes Mecklenburg-Vorpommern? „Der deutsche Museumsbund hat dafür Leitfaden herausgegeben, an denen wir uns orientieren können“, sagt Peters.

Stadt soll Schätze verleihen

Sobald alle Kunstwerke und Artefakte neu bewertet worden sind, soll die Stadtverwaltung die Kunstgegenstände zum Ausleihen anbieten: „Die Bilder könnten beispielsweise in den Foyers großer Firmen ausgestellt werden. Auch an andere Museen oder Galerien könnten wir unsere Schätze verleihen“, sagt Peters.

Er hält das gleich aus mehreren Gründen für absolut sinnvoll: Rostock könnte das kulturelle Leben gerade nach dem Lockdown in der Coronakrise neu beleben, indem viele kleinere, neue „Galerien“ für das Schönste aus den Archiven der Hansestadt entstehen. Und mit den Leihgebühren könnte das Kulturamt zu dem die Sanierung beschädigter Kunstwerke vorantreiben.

Rostock soll Werke verkaufen

Für die allermeisten Kunstwerke will auch die CDU einen Verkauf kategorisch ausschließen. „Der sogenannte Böhmer-Nachlass oder auch die umfassende Sammlung niederländischer Maler haben internationale Bedeutung“, sagt CDU-Chef Peters. Auch die Werke bedeutender regionale Künstler, Zeugnisse der Rostocker Geschichte und Objekte mit starkem Bezug zur Region sollen niemals abgegeben werden.

Doch in den Archiven lagern auch Kunstgegenstände, die weder für Wissenschaft und Forschung, noch für die Stadtgeschichte und ihre Museen eine größere Bedeutung haben. Und von diesen Bildern soll sich Rostock auch trennen dürfen, fordert die CDU. „Wir könnten uns gut Auktionen für diese Werke vorstellen“, so Peters.

Stadt muss Lager mieten

Das Rathaus reagiert in einer ersten Stellungnahme zurückhaltend auf den Vorschlag. „Jedes Museum ist bestrebt, so viele Kunstschätze wie möglich zu zeigen. Und gerade unsere Dauerausstellungen beinhalten wesentliche Teile der bedeutendsten Schätze der Stadt“, sagt Michaela Selling, die Leiterin des Rostocker Kulturamtes. Werke an andere Museen und Galerien auszuleihen, sei längst gelebter Alltag: „Diese Werke sind zugleich Aushängeschilder für die Rostocker Museen.“ Mehr möchte sie zu dem aktuellen Vorschlag aber noch nicht sagen.

Doch auch für die Stadt selbst könnte ein Verkauf einzelner Kunstwerke und das Verleihen von Schätzen Vorteile haben: Denn der Fundus bindet riesige Lager, verteilt über das gesamte Stadtgebiet. Ein Teil der Archive muss angemietet werden. Die insgesamt 210.000 Kunstwerke im Besitz der Stadt lagern unter anderem im Schaudepot der Kunsthalle, im kulturhistorischen Museum und ebenso auch im Schifffahrtsmuseum und im Heimatmuseum Warnemünde.

Doch der Platz reicht selbst dort nicht mehr aus. Selling spricht von „weiteren Depotstandorten“ – deren Lage verrät die Stadt jedoch aus Versicherungsgründen nicht. Bekannt ist allerdings, dass unter anderem im alten Wasserturm in der Steintor-Vorstadt ein Teil des Archivs gelagert wird.

Von Andreas Meyer