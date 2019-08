Rostock Finanzielle Bedenken - Aus der Blütentraum? Warum Rostock um die Buga 2025 bangen muss Scheitern Rostocks Pläne für den Umbau des Stadthafens und die Bundesgartenschau 2025 doch noch am Geld? Seit drei Monaten verhandeln Stadt und Land über die Verträge für die Buga. Denn das Innenministerium hat große Bedenken – weil mögliche Verluste Rostock wieder in Schulden stürzen könnten.

Zur Bundesgartenschau 2025 träumt Rostock von blühenden Landschaften am Stadthafen und in der City. Nun droht aber der Traum zu scheitern – am Geld. Quelle: Michaela Krohn