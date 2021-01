Rostock

Den Rostocker Radfahrern reicht es: Seit November wollen die Aktiven des Radentscheides schon ihre Unterschriftensammlung an Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) überreichen. Mit der dazugehörigen Petition wollen sie erreichen, den aktuellen Zustand für Radfahrer in der Langen Straße zu verbessern.

Doch ein Termin kam nie zustande. „Bei allem Verständnis für die Einschränkungen durch die Pandemie – die aktuelle Situation muss sich ändern und das duldet keinen Aufschub“, sagt Marie Heidenreich, Sprecherin der Gruppe. „Wir warten schon ewig auf einen runden Tisch, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Leider vergeblich – und das ist mehr als enttäuschend. Mit jedem Monat, der vergeht, werden Radfahrer gefährdet“, ergänzt Christoph Neimög.

Anzeige

Lesen Sie mehr: Radler wollen Teile der Langen Straße in Rostock sperren – Petition im Internet läuft

Deshalb haben sich Vertreter des Bündnisses am Mittwoch zur Stadthalle aufgemacht, wo am Nachmittag die Bürgerschaft tagt. Vor der Sitzung präsentierten die Aktivisten des Radentscheides nicht nur die 1361 Unterschriften umfassende Sammlung, sondern auch noch mal ihre Idee für die Lange Straße: Die südliche der beiden Fahrbahnen soll künftig ausschließlich für Fahrräder reserviert sein, Autos dürfen sich dann die nördliche Fahrbahn teilen.

Holger Matthäus nahm die Unterschriften vor der Halle entgegen. Technische Schwierigkeiten hätten dazu geführt, dass es bisher nicht zu einem Termin gekommen ist. „Ich habe auf die Mails des Radentscheides geantwortet, aber immer nur eine Fehlermeldung erhalten“, so der Senator (Grüne).

Verwaltungsintern schon Ideen für Neugestaltung

Wie Matthäus zur Überraschung der Anwesenden erklärte, hätte es bereits im Dezember eine Runde zur Langen Straße gegeben. Allerdings nur verwaltungsintern. „Es gibt dazu einige Ideen, zum Beispiel auch mit Außengastronomie“, kündigte er an. Welche konkreten Ideen es gibt und inwieweit der Vorschlag des Radentscheides Beachtung findet – all das lies Matthäus am Mittwoch noch offen. Eines stellte er jedoch klar: „2021 wird es bei der Langen Straße vorangehen“, so der Senator.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den aktuellen Zustand sehen vor allem die betroffenen Radfahrer als Gefahr. Dabei sollte sich für sie eigentlich etwas verbessern, als Holger Matthäus vor zwei Jahren den Radfahrstreifen strich und die Lange Straße zur Fahrradstraße auswies. Seitdem müssen sich sowohl Zweirad- als auch Autofahrer die Spur teilen und hintereinander einfädeln.

Lesen Sie mehr: Selbstversuch mit Rad auf Langer Straße in Rostock: Wie gefährlich ist sie wirklich?

Doch in der Realität funktioniert das kaum. „Ich bin in der vergangenen Woche mehrfach dort langgefahren, wie es vorgeschrieben ist, wurde aber jedes Mal von aggressiven Autofahrern beschimpft“, schildert Christoph Neimög seine Erlebnisse. Welche Lösungen sich nun verwaltungsintern überlegt wurden, wisse vom Radentscheid noch niemand. Holger Matthäus kündigte an, nicht nur die Aktivisten, sondern beispielsweise auch den Citykreis in nächster Zeit darüber zu informieren. Schließlich seien auch anliegende Händler von Änderungen betroffen.

„Ich freue mich sehr, dass vonseiten der Bürger weiter Einsatz gebracht wird. Wir haben zwar ein Mobilitätsamt geschaffen, aber noch läuft bei Weitem nicht alles rund“, bilanzierte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) nach einem kurzen Gespräch mit den Aktivisten. „Wir müssen aber nicht nur bei Rad- und Gehwegen, sondern auch bei Straßen und Brückenbauwerken viel aufholen“, so der OB. Er hätte deshalb verwaltungsintern darum gebeten, die Infrastrukturmaßnahmen mit einem Zeitplan zu unterlegen, um zu schauen, wo Verfahren optimiert werden könnten. Das gelte auch für die Lange Straße.

Von Claudia Labude-Gericke