Rostock

Es sind Zahlen, die schockieren: Weil die Corona-Inzidenz bei Kindern auf einem Allzeithoch liegt, fordert Rostocks Senator Steffen Bockhahn (Linke), die Präsenzpflicht an Schulen aufzuheben. „Wir sind bei Werten, die es nie zuvor gab und wo wir dringend handeln müssen: In Vorpommern liegt die Inzidenz bei den 5- bis 14-Jährigen bei über 1000 und hierzulande zwischen 750 und 850“, sagt der Rostocker. Es gäbe zwar durch das Testkonzept bisher wenige Folgefälle, also eher überschaubare Ansteckungszahlen in den Schulen, „dennoch ist es wichtig, dass wir besorgten Eltern die Möglichkeit geben, ihre Kinder zu Hause lassen zu können“, so Bockhahn.

Entscheidung liegt beim Land

Die Entscheidung über die Präsenzpflicht an den Schulen liegt aber nicht bei den Kommunen, sondern im Land. „Wir haben unseren dringenden Appell deshalb auch schon schriftlich an Bildungsministerin Simone Oldenburg gerichtet“, sagt Bockhahn, der dabei auf die Unterstützung von Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen zählen kann. „Wichtig ist aber, dass sich das chaotische Frühjahr nicht wiederholt“, ergänzt der Senator. Für Kinder, die zu Hause lernen, müsse es vernünftige Konzepte und digitale Stundentafeln mit entsprechenden Inhalten geben. „Wir können sie nicht nur mit kopierten Arbeitsblättern heimschicken“, erklärt Bockhahn in Richtung Schwerin.

Bildungsministerin Simone Oldenburg hatte nach der Kabinettssitzung am Dienstag erklärt, am Präsenzunterricht festhalten zu wollen. Unter anderem sollen Sporthallen als Klassenzimmer genutzt werden, um größere Abstände zwischen den Kindern zu ermöglichen.

Bei Kay Czerwinski sorgt Bockhahns Forderung eher für Kopfschütteln. Zwar hatte der Landeselternrat selbst die Aufhebung der Präsenzpflicht gefordert – zuletzt im August. „Aber da ging es um einzelne Fälle besorgter Eltern, denen wir das ermöglichen wollten“, sagt er. „Angesichts der aktuellen Inzidenzen und des fehlenden Schutzes an den Schulen – zum Beispiel durch Luftfilter –müssen wir aber jetzt befürchten, dass massenhaft Eltern ihre Kinder zu Hause lassen würden. Und denen kriegen wir den Stoff nicht vermittelt“, so Czerwinski.

Elternrat fürchtet Bildungsungerechtigkeit

So führe die Entscheidung für den Gesundheitsschutz der Kinder zu anderen Problemen – nämlich zu einem echten Bildungsnachteil. „Und dann verlieren gerade die Schüler, die eh schon Probleme haben“, erklärt der Elternvertreter. Zudem hätten sich bei Umfragen des Landeselternrates die meisten Erziehungsberechtigten für die Beibehaltung von Präsenz an Schulen ausgesprochen. „Weil es neben der Vermittlung des Schulstoffs ja auch um die Sozialkompetenzen geht.“

Was Czerwinski empört: „Wir haben jetzt die gleiche Diskussion wie vor einem Jahr. Und in der Zwischenzeit wurde nichts getan, um die Situation zu verbessern. Es gibt weder CO2-Ampeln noch Luftfilter und die Digitalisierung funktioniert auch nicht.“ All das seien Argumente, die für eine Beibehaltung des Präsenzunterrichtes sprechen. „Zudem laut der Datenlage die meisten Ansteckungen nicht in der Schule, sondern im Privaten erfolgen“, erklärt er.

