Rostock

Das Rostocker Steintor wird am Dienstag (30. November) für mehrere Stunden mit einer Lichtinstallation angestrahlt. Und das aus einem ernsten Hintergrund. Denn die Hansestadt beteiligt sich am Internationalen Aktionstag „Cities for Life – Städte für das Leben - Städte gegen die Todesstrafe”, der von der christlichen Gemeinschaft Sant’ Egidio in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen veranstaltet wird.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen unterstützt dieses Engagement. In einer von ihm unterzeichneten Erklärung wird das Ziel bestätigt, „im Rahmen der eigenen Verantwortlichkeit Raum für Informationen und Sensibilisierung zu schaffen, um die Gründe für die Ablehnung dieser Praxis darzulegen und über den Fortschritt der weltweiten Kampagne zur Abschaffung der Todesstrafe zu informieren“.

Die dazugehörige Lichtinstallation als sichtbares Zeichen des Aktionstages beginnt um 16.30 Uhr an der stadtseitigen Front des Steintores. Die bewegten Bilder wurden von der in Rostock lebenden Künstlerin Stefanie Rübensaal entworfen. Schon ab Montag und für insgesamt fünf Tage wird zudem ein Aktionsbanner mit der Aufschrift „CITIES FOR LIVE – Rostock sagt NEIN! Städte gegen die Todesstrafe“ an der St.-Marien-Kirche zu sehen sein. Sieben Fahnen mit dem gleichen Motiv in der Langen Straße am Hotel Radisson Blu komplettieren die Rostocker Aktion.

Auf Menschenrechte aufmerksam machen

Seit Beginn der Kampagne im Jahr 2002 wurden in über 100 Ländern Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Zivilgesellschaft durchgeführt, um eine Kultur der Achtung des menschlichen Lebens zu stärken. Der internationale Tag „Cities for Life” ist nach eigenem Bekunden die weltweit größte Mobilisierung von Städten und möchte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Menschenrechte und den Wert des Lebens lenken. Seit 2002 sind allein in Deutschland fast 300 Städte an diesem wichtigen Aktionstag beteiligt.

Auch in den vergangenen Monaten gab es trotz der Pandemie weitere positive Entwicklungen der Kampagne zur Abschaffung der Todesstrafe. Im Dezember 2020 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen zum wiederholten Mal eine Resolution über ein universales Moratorium der Todesstrafe mit noch größerer Zustimmung als in den vorherigen Jahren verabschiedet (123 Länder für ein Hinrichtungsmoratorium, vier neue Staaten unterstützten die Resolution zum ersten Mal).

Populisten fordern weiterhin Todesstrafen

Gute Nachrichten gibt es aus den USA, denn mit Virginia hat der 23. US-Bundesstaat die Todesstrafe abgeschafft und auf Bundesebene wurde nach den zahlreichen traurigen Vollstreckungen von Todesurteilen im vergangenen Jahr nun ein Moratorium der Hinrichtungen ausgerufen. In Afrika hat in diesem Jahre Sierra Leone die Todesstrafe abgeschafft und der Oberste Gerichtshof von Malawi hat die Todesstrafe als unvereinbar mit der Verfassung erklärt und einen wichtigen Schritt zu ihrer Abschaffung eingeleitet, sodass Afrika immer mehr auf dem Weg ist, nach Europa zum zweiten Kontinent ohne Todesstrafe zu werden.

Leider bleiben aber besorgniserregende Nachrichten nicht aus. Insbesondere sind aus den Krisengebieten im Zusammenhang mit dem Terrorismus steigende Vollstreckungszahlen zu registrieren. Durch populistische Ideen kommt es auch in europäischen Ländern zu Äußerungen, die eine Wiedereinführung der Todesstrafe gerade bei schlimmen Vergehen fordern. Daher bleibt die Bedeutung dieses globalen Einsatzes für eine Kultur des Lebens dringend erforderlich.

Der 30. November wurde für den Aktionstag gewählt, weil an diesem Tag im Jahr 1786 das Großherzogtum Toskana als erster Staat der Welt Folter und Todesstrafe für abgeschafft erklärte. Mitglieder von Sant’ Egidio pflegen weltweit Hunderte von Brieffreundschaften mit Todeskandidaten und sind weltweit im Einsatz für eine Humanisierung der Haftbedingungen in Gefängnissen insbesondere in Afrika engagiert.

Von CLG/OZ