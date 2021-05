Warum ein Wasserflugzeug 1912 in die Steilküste von Heiligendamm flog

Heiligendamm

Heiligendamm bei Bad Doberan ist nicht nur erstes deutsches Seebad, hier fand auch der erste deutsche Wasserflugmaschinen-Wettbewerb vom 29. August bis zum 5. September 1912 statt. Ziel dieser Veranstaltung, die vom Deutschen Fliegerbund organisiert und vom Reichsmarineamt gesponsert wurde, war es, sich einen Überblick über den Entwicklungsstand und die Verwendungsmöglichkeit von deutschen Wasserflugzeugen zu verschaffen.

Hier fanden die Veranstalter westlich des Badeortes direkt am Strand eine ebene Wiese mit fester Grasnarbe, die sich als Flugplatz eignete. Das Fluggeschehen fand nur etwa einen Kilometer vom Kurhaus entfernt statt, so dass die Unterbringung der Teilnehmer gesichert war. Auf dem Flugfeld ließen sich mehrere Anlaufbahnen vorzeichnen, und es besaß eine acht Meter breite hölzerne Ausfahrtrampe ins Wasser. Etwaige zu Wasser gegangene Flugzeuge konnten somit bequem an dieser Ausfahrtrampe an Land gebracht werden.

Wasserflugzeug-Wettbewerb 1912 in Heiligendamm.: Der Flugplatz lag nur wenige Meter vom Wasser entfernt. Quelle: Archiv Jürgen Jahncke

Das Terrain bot gute Voraussetzungen für das Abstellen der Maschinen in zehn Zelten, Telefon- und Telegraphenverbindung wurden verlegt, und für Flieger und Besucher standen angenehme Aufenthaltsbedingungen und ein provisorisches Restaurant zur Verfügung. Zur Absicherung und Beobachtung des Wettbewerbs hatte die Marine den kleinen Kreuzer „München“ und ein Torpedoboot entsandt.

Rostocker Dampfer brachte Gäste von Warnemünde

Der Rostocker Dampfer „Hohenzollern“ unter Leitung des Kapitäns Berghähnel war von den Veranstaltern geordert worden und transportierte Interessenten am 1. und 2. September 1912 von Warnemünde nach Heiligendamm. An Bord des Schiffes konnten Passagiere bereits für die Flugveranstaltungen Eintrittskarten lösen, die auch berechtigten, einmal das Fluggelände zu betreten. Die Veranstalter konnten jedoch keineswegs garantieren, dass die Wetterbedingungen Flüge gestatteten. Der ganze Wettbewerb litt unter widrigem Wetter, zuweilen unter Sturm und hohem Seegang. An einem Tag überflog sogar das Zeppelin-Luftschiff „Hansa“ (LZ 13), extra aus Hamburg kommend, mit 15 Offizieren an Bord, das Heiligendammer Areal der Veranstaltung.

Wasserflugzeugwettbewerb in Heiligendamm: Büchners Doppeldecker wird zu Wasser gebracht. Quelle: Archiv Jürgen Jahncke

Technische Voraussetzungen für eine Teilnahme

Die teilnehmenden Flugzeuge mussten mehrere Vorgaben erfüllen, darunter beispielsweise, dass der Motor vom Führersitz oder Passagiersitz aus angeworfen werden konnte, die Maschine zwei Sitze hatte und die Steuerung von beiden Seiten aus betätigt werden konnte. Der Motor und die Führersitze mussten gegen Spritzwasser geschützt sein. Die Maschine musste eine Geschwindigkeit von mindestens 80 Kilometern in der Stunde gestatten.

Karte von Heiligendamm, der Flugplatz lag 1912 westlich des Seebades Quelle: Archiv Jürgen Jahncke

Der eigentliche Wettbewerb bestand in der nachfolgenden Aufgabenstellung: Start des Flugapparats an Land, Flug von etwa einer halbe Stunde, Niedergang auf einem von Bojen gekennzeichneten viereckigen Bereich auf dem Wasser, Abstellen des Motors, Anwerfen des Motors ohne fremde Hilfe, Start von der Wasseroberfläche und Rückflug zum Landeplatz.

Schlechte Voraussetzungen fürs Fliegen

Unter den widrigen Wetterverhältnissen und der unzureichenden Vorbereitung der Flugapparate auf diesen Wettbewerb erwies sich das Fliegen als besonders kompliziert, wie die nachfolgenden Tatsachen verdeutlichen. Robert Thelen konnte zum Beispiel problemlos sein Flugzeug zu Wasser bringen, doch der Widerstand der Räder im Wasser verhinderte das Aufnehmen der Startschnelligkeit, um sich vom Wasser abzuheben. Bruno Büchners erster Startversuch scheiterte, weil ein Querrohr seines Fahrgestells brach.

Ellery von Gorrissen war mit seinem Monteur gestartet, landete sicher auf dem Wasser, schaltete, wie vorgegeben, den Motor ab, beim Start stotterte er zwar, aber hob das Flugzeug ab, um auf dem Land zu landen. Doch er steuerte das Flugzeug aus größerer Höhe zu tief herunter und flog gegen die etwa fünf bis sechs Meter hohe Steilküste. Der Apparat ging in Trümmer, knickte in der Mitte zusammen und die Flügel brachen. Die beiden Insassen blieben unverletzt.

Monteurfehler führt zum Abbruch des Fluges

Am Mittwochmorgen, dem 4. September 1912, um 7 Uhr startete Büchner, dessen Maschine mit einem 100 PS-starken Argus-Motor ausgerüstet war. Die Aufgabe, eine halbe Stunde zu fliegen, dann auf dem Wasser niederzugehen, den Motor abzustellen, ihn anschließend ohne fremde Hilfe wieder zu starten und aufzusteigen, erfüllte er ohne Schwierigkeiten. Es gelang ihm auch, in größere Höhen zu kommen. Doch als er abschließend nur noch weitere 50 Meter zu steigen hatte, um die Aufgabe komplett zu erfüllen, musste er den Flug abbrechen, und zwar aus Mangel an Benzin. Die unglaubliche Nachlässigkeit eines Monteurs, der ausdrücklich vorher befragt worden war, ob er auch den Anordnungen gemäß Benzin nachgefüllt hätte, war schuld daran, dass der Flug nicht gewertet werden konnte.

Auch der Eindecker der Alkwerke Berlin entsprach nicht den Anforderungen des Wettbewerbs. Er startete zwar mit eigener Kraft weit auf die See hinaus, doch der Flugapparat schien nicht ausbalanciert zu sein. Denn er neigte sich bei der Wasserlandung plötzlich zur Seite, so dass das Tragdeck Wasser zog und das Flugzeug sich auf den Kopf stellte. Der Pilot wurde von einer Schaluppe aufgenommen, während das Flugzeug vom Kreuzer „München“ hochgeheizt wurde, um schließlich von zwei Booten an Land gebracht zu werden.

Flugzeuge wurden ständig verbessert

Die Anzahl der Flüge und die Meisterung der Aufgabenstellung waren entscheidend von den Wetterverhältnissen abhängig. Abänderungen an den Maschinen wie das Hochklappen der Räder, die optimale Anbringung der Schwimmer und die Verbesserung der Kühlanlagen des Motors konnten genauso vor Ort wie auch Reparaturen der Schäden von den Monteuren und Konstrukteuren durchgeführt werden. Letztere nahmen in einigen Fällen sogar Umkonstruktionen vor und arbeiteten oft verbissen bis tief in die Nacht.

Anzeige im Ostsee-Boten 28.08.1912 zum Flugwettbewerb in Heiligendamm Quelle: Archiv Jürgen Jahncke

Der Wettbewerb war nach Aussage aller Beteiligten einer der interessantesten und lehrreichsten in Deutschland. Das Versagen einer Zahl von Flugzeugen lag auch darin begründet, dass mit keiner einzigen gemeldeten Maschine vorher ausgedehnte Versuche unternommen worden waren. Sie machten während der Veranstaltung ihre ersten Probeflüge. Marine und die Konstrukteure machten von Tag zu Tag, ja man kann fast sagen, von Stunde zu Stunde, vielseitige Erfahrungen.

Viele Erkenntnisse nach dem Wettbewerb

Zu diesen Erkenntnissen gehörten folgende Feststellungen: Wasserflugzeuge müssen stabiler als normale Landflugzeuge gebaut sein und die Kühlfläche der Motoren muss erweitert werden. Es muss bedacht werden, dass geringer Wind über der See das Aufsteigen befördern kann. Die Marine kam zu der Überzeugung, dass im Falle eines Krieges Wasserflugzeuge nicht nur von einem Schiff abfliegen können, sondern, dass an der Küste Flugplätze angelegt werden müssen, die von den Fliegern bei schlechten Wetterbedingungen leicht erreichbar sind.

Das Reichsmarineamt gab nach diesem ersten Wettbewerb Richtlinien an die Fabriken und deren Konstrukteure heraus, nach denen Wasserflugzeuge für die Küstenverteidigung weiterentwickelt werden sollten. Die „Illustrierte technische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen“ schrieb am 11. September 1912: „Es ist viel Pionierarbeit gespart worden. Durch die in Heiligendamm erzielten Resultate sind wir in Deutschland mit einem Male einen gewaltigen Schritt vorwärts gekommen.“

Von Jürgen Jahncke