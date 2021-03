Warum eine Rostocker Rentnerin die Füße nicht nur hochlegen möchte

Rostock

Extrem kommunikativ, quirlig und voller Tatendrang – das ist Sigrid Vogt (63), die seit diesem März ihr wohlverdientes Rentnerleben genießen darf. Aber ist es wirklich ein Genuss, von heute auf morgen nichts mehr tun zu müssen? Die frischgebackene Rentnerin sieht ihr neues Leben mit gespaltenen Gefühlen, aber trotzdem hauptsächlich so, wie sie selbst ist: positiv.

„Die Rentenzeit klingt so endgültig“

Zu ihrem großen Tag gab es sogar Blumen von der Nichte. Seit 1. März 2021 ist Sigrid Vogt Rentnerin. Doch was bedeutet das für die jung gebliebene Frau, die nun einen Freibrief hat, um ab jetzt nur noch genüsslich die Beine hochzulegen. „Wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, die Rentenzeit klingt so endgültig. Was kommt denn danach? Gar nichts mehr? Ich kann doch nicht nur auf den Tod warten!“, sagt Sigrid Vogt erschaudernd und entscheidet sich kurzerhand dafür, ihren Job in der „Backeria“ in Rostock-Evershagen nicht komplett aufzugeben. „Den ganzen Tag arbeiten, das brauche ich auch nicht mehr“, gibt sie unumwunden zu, was ihr nach über 49 Jahren im aktiven Arbeitsleben ohne Einwände zusteht.

„Mir hat die Arbeit immer Spaß gemacht“

Ihr Vorteil: „Mir hat die Arbeit immer Spaß gemacht, klar hat man auch mal ein Tief. Aber ich hatte viel mit Menschen zu tun und das war schön.“ Sigrid Vogt ist eine fröhliche, aufgeschlossene Person, unterhält sich gern mit anderen. Die Arbeit im Backshop spielt ihr dabei in die Karten. „Die Backeria mit unserem kleinen Café ist ein sozialer Treff- und Mittelpunkt im Viertel. Wir haben jede Menge Stammkunden, die uns treu sind.“

Mit den Kunden gibt es immer einen netten Plausch Quelle: Martin Börner

Viele ältere Menschen, Frauen wie Männer aus dem Viertel treffen sich zum Kaffeeklatsch in dem kleinen Laden und tauschen sich aus. Daran erkennt Sigrid Vogt auch, wie sehr es gerade den Rentnern an einem kommunikativen Miteinander fehlt. „Ich brauche das Ganze noch. Ich bin mit mir selbst unzufrieden, wenn ich keine Aufgabe habe. Nur noch spazieren laufen, das geht ja nicht.“

Die frischgebackene Rentnerin braucht eine Aufgabe Quelle: Martin Börner

Ehemann Karl-Heinz Vogt (68), ebenfalls Rentner, hat seine Frau nun theoretisch ganz für sich. Aber er pflichtet ihr bei: „Man muss sich was suchen, ich kann ja auch nicht die ganze Zeit in der Wohnung sitzen.“ Ihr Mann verteilt Flyer, um „mal rauszukommen“. Das ist nicht nur eine nette Nebenbeschäftigung, sondern hat auch einen positiven Nebeneffekt auf die nun neu aufgestellte Ehe als gemeinsames Rentnerpaar. „Dann haben wir uns auch gegenseitig wieder was zu erzählen.“

Traum fürs Rentnerleben: Fjordreise mit der Aida

Für ihren neuen Lebensabschnitt hegen Sigrid Vogt und ihr Mann doch noch einen Traum. Sie sagt: „Ich mache ja eigentlich gerne Urlaub in warmen Ländern. Aber wir waren schon zweimal mit der Aida unterwegs in England und in Frankreich. Erst mal gucken, ob wir das auf dem Wasser abkönnen. Zu gerne würde ich mit dem Schiff noch eine Tour entlang Norwegens Fjorden machen.“

Und für die übrige freie Zeit gibt es ja als Beschäftigung noch die Enkel und einen Garten als Gemeinschaftsprojekt. „Den Garten machen wir schön – als Oase für unsere Familie.“ Jedes Familienmitglied hat seine Aufgabe. „Mein Mann macht Bohnen und Zwiebeln. Ich kümmere mich um die Blumen, der Schwager ums Häuschen und meine Schwägerin, die zupft das Unkraut.“

Faktencheck: Die über 65-Jährigen machen 25,3 % der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern aus. Rund 419 091 Menschen im Bundesland beziehen Altersrente. Der durchschnittliche Bruttobetrag der Altersrente nach mindestens 35 Versicherungsjahren beträgt in MV 1306 Euro. Im Vergleich: Der Bundesdurchschnitt liegt bei 1413 Euro. (Stand 2019, Deutsche Rentenversicherung). Von den über 65-Jährigen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, gehen laut einer Statistik von Juni 2020 der Bundesagentur für Arbeit noch rund 15 600 einer geringfügigen Beschäftigung nach.

Von Anja von Semenow