Warum es bei Fleischarbeitern in MV noch keine Corona-Fälle gibt

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind bislang keine Corona-Infektionen bei Leiharbeitern in der Fleischindustrie bekannt. Das sagte Tobias Blömer, Vorsitzender der Agrarmarketinggesellschaft AMV und Chef der Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH.

Am Montag war in Dissen ( Niedersachsen) ein weiterer Fleischbetrieb geschlossen worden, nachdem bei 92 von 278 getesteten Personen Coronavirus-Infektionen festgestellt worden waren. Es handelt sich überwiegend um Leiharbeiter aus Polen und Rumänien, die in Einzel- und Sammelunterkünften untergebracht waren.

Keine Massenunterkünfte

Massenunterkünfte für Leiharbeiter gebe es in MV nicht, betonte Blömer. „90 Prozent sind in Wohnungen mit zwei oder vier Personen untergebracht.“ Viele ausländische Arbeiter wohnten auch mit ihren Familien in eigenen Wohnungen. „Wir gehen daher davon aus, dass wir in MV im fleischverarbeitenden Gewerbe kein höheres Corona-Risiko haben als andere Branchen“, so Blömer.

In seinem eigenen Betrieb seien derzeit etwa 20 junge Arbeiter aus Osteuropa beschäftigt, bei insgesamt 180 Mitarbeitern. Die Gesamtzahl für MV kenne er nicht.

Wurst aus MV nicht teurer

Die Verbraucher im Land müssten nicht befürchten, dass Fleisch und Wurst wegen der coronabedingten Betriebsschließungen teurer werden, betonte Blömer. „Die Lieferketten sind abgesichert.“ Eine große Discounterkette versuche sogar derzeit, die Verwerfungen auf dem Weltmarkt auszunutzen, um die Preise weiter zu drücken. „Das könnte das Problem bei den Leiharbeitern noch weiter verschärfen.“

Der Fleischbetrieb in Dissen war bereits der zweite, der wegen zahlreicher Corona-Infektionen in der Belegschaft geschlossen wurde. Vor einigen Tagen wurde bereits ein Betrieb im nordrhein-westfälischen Coesfeld dicht gemacht. Kritiker machen die teils unwürdige Unterbringung von schlecht bezahlten osteuropäischen Leiharbeitern für die Ausbrüche mitverantwortlich.

Von Axel Büssem