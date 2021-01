Warum es einem Rostocker nur um die Kohle geht

Rövershagen

Ein Produkt – zwei Berufe: „Für den Köhler zählt nur die Holzkohle, der Teerschweler will Holzkohle und Teer herstellen“, sagt Michael Groitzsch. Er kann beides, denn die Teerschwelöfen auf dem Köhlerhof in Wiethagen produzieren Holzteer und Holzkohle.

Die älteste Erwähnung des Teerschweler-Berufs stammt aus dem Jahr 1100. Holzteer wurde damals als Wagenschmiere und zum Kalfatern, dem Abdichten von Schiffen, gebraucht. Außerdem zählten Heilmediziner und Hufschmiede zum Kundenkreis. Heute kennt Michael Groitzsch keinen anderen Teerschweler mehr und seine Abnehmer sind größtenteils Privatpersonen, die etwas aus naturbelassenem Holz streichen wollen und den Geruch lieben. Höchstwahrscheinlich stehe der letzte noch arbeitende Teerschwelofen Europas auf seinem Hof, berichtet Groitzsch. „Wir sind immer noch Mittelalter“, sagt er lachend. Selbst im europäischen Köhlerverein ist der Köhlerhof Wiethagen ein Exot und wurde aus Wertschätzung zu Tradition und Handwerk im Jahr 2014 in die „Nationale Liste des immateriellen Kulturerbes“ aufgenommen.

Michael Groitzsch weiß, dass sein Handwerk zu den aussterbenden Berufen zählt. Aber in Freilichtmuseen und auf Erlebnishöfen könnten Köhler und Teerschweler weiter praktizieren. „Wir machen hier eine Art Wissensvermittlung, sind ein Ort für praktisches Handwerk, zeigen, was man aus Holz alles so machen kann. Das macht mir am meisten Spaß – und der Ofen läuft nebenher“, beschreibt er seine Aufgabe in der Moderne. Ihm mache die Arbeit mit den Kindern sowieso am meisten Spaß – und das Weitergeben seines Wissens sei das Wichtigste an seiner Arbeit, betont Groitzsch.

Von Christin Assmann