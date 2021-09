Warum hunderte Rostocker Grundschüler jetzt ihre Zimmer ausräumen

Rostock

Für hunderte Rostocker Grundschüler heißt es jetzt: Zimmer aufräumen! Denn am kommenden Sonntag, 26. September, gibt es an der St.-Georg-Grundschule einen großen Flohmarkt. „Wir haben schon Anmeldungen für mehr als 50 Stände“, freut sich Organisatorin Juliane Sprunk, Vorsitzende des Schulvereins. Der Flohmarkt findet von 9 bis 12.30 Uhr auf dem großen Hof der Grundschule in der St.-Georg-Straße 63 statt.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angeboten wird alles, wovon sich die Mädchen und Jungen trennen wollen: Also Bausteine, Bücher, Kartenspiele, Puppen, Kuscheltiere und mehr. Aber auch Kleidung oder andere praktische Dinge. „Der Besuch lohnt also nicht nur für Kinder, sondern für die ganze Familie. Denn wir haben auch ein paar Stände mit tollem Trödel“, macht Juliane Sprunk neugierig.

Während die Kinder beim Verkauf ihrer Sachen nicht nur praktisch Rechnen üben, sondern sich auch das Taschengeld aufstocken können, kommt die Standgebühr dem Schulverein und damit verschiedenen Projekten zum Wohl der Kinder und der Schule zugute.

Von OZ