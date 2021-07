Warum man als Rostocker Fremdsprachen kennen sollte

Rostock

Russisch, Englisch, Französisch – das sind die Sprachen, die ich in der Schule gelernt habe. Latein war nie dabei. Deshalb war ich auch die Falsche, die kürzlich ins Blickfeld von neugierigen Touristen geriet. Das ältere Pärchen aus Süddeutschland stand am Steintor und fragte, ob ich einheimisch sei. Allerdings wollten sie weder einen bestimmten Weg noch Restauranttipps wissen, sondern stattdessen, was am Steintor geschrieben steht: „Sit intra te concordia et publica felicitas“ – in meinem Hirn war nur Leerlauf.

Nach einer kurzen Smartphone-Recherche konnte ich helfen und übersetzen: „In deinen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen.“ So hatten nicht nur die Besucher, sondern auch ich gleich etwas gelernt. In Zeiten, wo wieder mehr Touristen kommen, bleibt für Einheimische nur, ihr Wissen über die eigene Stadt aufzufrischen, um immer gewappnet zu sein. Oder die Gäste ganz freundlich an die Profi-Stadtführer zu verweisen. Denn die wissen auf jeden Fall Bescheid.

Von Claudia Labude-Gericke