Die Rostocker Klinik-Nannys sorgen mit ihrem Projekt „Tommy nicht allein“ bundesweit für Begeisterung. Nach dem Gewinn des Deutschen Engagement-Preises sind die Studenten, die in ihrer Freizeit kranke Kinder betreuen, gefragter denn je. Auch bei der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ erfahren die Ehrenamtler unglaubliche Unterstützung. Hunderte Leserinnen und Leser spendeten bereits knapp 70 000 Euro.

Doch was motiviert die jungen Menschen, ihre knappe Freizeit zum Wohle anderer einzusetzen? Und was bringt das Nanny-Dasein den Studenten, die kein Arzt werden wollen? Die OZ stellt heute drei von ihnen näher vor.

„Natürlich nimmt man die Schicksale auch mit nach Hause“

Dass Marie Wappler mal zu den Rostocker Klinik-Nannys gehören würde, war zumindest von der Wahl ihrer Studienfächer her nicht zu erahnen. Schließlich hat sich die 21-Jährige für Politikwissenschaften und Philosophie eingeschrieben. „Doch bei einer Uni-Veranstaltung traf ich dann eine Medizinerin, die mir von dem Projekt erzählte“, erinnert sich die Studentin. Für Marie war schnell klar, dass sie mitmachen will, auch wenn ihr die medizinischen Kenntnisse fehlen. „Erstens gibt es dafür das Mentoring-Programm, das sehr hilfreich ist. Zweitens sind im Ernstfall ja auf den Stationen auch immer Schwestern greifbar, wenn wir bei den Kindern sind“, sagt sie. Zudem hätte sie bereits bei ihrer Tätigkeit als Au-pair in Spanien Erfahrungen mit Kindern gesammelt und dafür auch einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht.

Mittlerweile ist Marie mehr als ein Jahr dabei und auch Teil des Organisationsteams. Die Routine im Umgang mit den kranken Kindern sei zwar gewachsen, „aber natürlich nimmt man die Schicksale der Kleinen auch mal mit nach Hause“. Dafür sei der Austausch innerhalb der Nannys wichtig. „Und in dem Moment, wo man beim Kind ist, ist eh alles vergessen. Weil sie sich so freuen und die Betreuung so dankbar annehmen, dass man jedes Mal mit dem Gefühl rausgeht, etwas richtig Gutes getan zu haben“, erzählt Marie. Deshalb seien die Erfahrungen als Klinik-Nanny für sie auch von enormem Nutzen – selbst wenn ihre derzeit noch offene Berufswahl später weder mit Kindern noch mit Medizin zu tun haben sollte.

„Es ist eine großartige Sache für die Kinder“

Teona Moga ist ebenfalls keine Medizinerin – aber deswegen nicht weniger begeistert bei der Sache. Die 19-Jährige hat schon in der Schule in ihrer Heimat Rumänien Deutsch gelernt. Als ihre große Schwester dann zum Medizinstudium nach Rostock zog, folgte Teona kurze Zeit später. „Aber ich bin nicht durch meine große Schwester an die Nannys gekommen, sondern auch durch Freundinnen“, erzählt sie schmunzelnd. Die hätten Teona auch in die wichtigsten Dinge des Nanny-Daseins eingewiesen. Los ging es für die junge Frau, die Erziehungs- und Politikwissenschaften studiert, erst im Oktober dieses Jahres. „Ich hatte sogar schon eine erste Betreuung bei einem 14-jährigen Mädchen. Da war ich an drei Tagen für jeweils drei Stunden“, erzählt Teona.

Schon in ihrer Heimat habe sie sich ehrenamtlich engagiert. „Als ich hörte, dass es hier dieses tolle Projekt gibt, wollte ich unbedingt mitmachen. Denn es ist eine großartige Sache für die Kinder.“ Vor allem die kleinen Patienten, die immer wieder in die Klinik müssen, kennen die Nannys bereits. „Und sie freuen sich immer auf den Zeitpunkt, wenn sie wissen, dass jemand kommt, um mit ihnen zu spielen, zu singen oder zu basteln“, sagt Teona.

Seit dem Lockdown im November dürfen selbst die Nannys leider nicht mehr auf die Kinderstationen, um die Infektionsgefahr dort so gering wie möglich zu halten. Teona und die anderen hoffen, dass sie ihre Besuche bald wieder aufnehmen können. „Denn das tut nicht nur den kleinen Patienten gut, sondern hilft auch den Eltern. Die vertrauen uns, weil sie wissen, dass wir ihren Kindern ein Lachen schenken.“

„Es schult den Umgang mit kleinen Patienten“

Yamen Bitar ist einer von wenigen „Mannys“, also männlichen Nannys. „Dabei ist das gerade für die älteren Jungs wichtig – die freuen sich nochmal ganz anders, wenn ein Mann kommt und dann mit ihnen Computer spielt. Das können wir auch besser“, sagt der 24-Jährige augenzwinkernd. Yamen ist seit einem Jahr beim Projekt „Tommy nicht allein“ dabei. Dass er gerade weniger aktiv ist, hängt mit den anstehenden Prüfungen zusammen. „Ich lerne gerade zehn Stunden am Tag fürs Physikum im Frühjahr“, sagt der Medizinstudent.

Der gebürtige Syrer wollte schon immer Arzt werden. Deshalb hätte er sich auch zur Flucht entschlossen. „Ich kam im September 2015 direkt nach Rostock, in das Heim in Marienehe“, sagt Yamen. Dort hat er sechs Monate gelebt, bevor er eine eigene Wohnung bekam. Ein akademischer Integrationskurs für Flüchtlinge ebnete ihm dann den Weg zum Medizinstudium.

Für all das, was er als Chance erhielt, will Yamen auch etwas zurückgeben. „Ich habe schon ehrenamtlich bei der Caritas gearbeitet, bei Rostock hilft, im Ökohaus und beim Roten Kreuz“, zählt er Stationen der letzten Jahre auf. Als er dann erfuhr, dass er als Medizinstudent auch direkt kranken Kindern helfen kann, sei das für ihn die optimale Kombination gewesen. „Dabei lernt man auch gut den Umgang mit kleinen Patienten und den Eltern. Obwohl ich eigentlich eine andere Fachrichtung einschlagen will“, erzählt Yamen. Arbeiten möchte er später als Neurochirurg am Hirn – sein ehrenamtliches Engagement ist dagegen etwas fürs Herz.

„Denn es ist wissenschaftlich bewiesen, dass man selbst mehr Freude hat, wenn man anderen welche schenkt“, so Yamen. Deshalb will er nach den Prüfungen auch wieder bei den Nannys einsteigen und viele kranke Kinder mit seinen Besuchen vom teilweise schweren und einsamen Klinikaufenthalt ablenken.

Von Claudia Labude-Gericke