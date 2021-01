Rostock/ Stralsund

Bei Katrin Müller blüht Kunden was: Narzissen, Tulpen, Hyazinthen und Ranunkeln – in der „Blumen Robér“-Filiale ist der Frühling ausgebrochen. Das lohnt sich. Das Geschäft floriert – und das mitten im Corona-Lockdown.

Um die Zahl der Corona-Infektionen zu senken und die Pandemie einzudämmen, müssen die meisten Läden noch mindestens bis 14. Februar geschlossen bleiben. Unternehmen wie Arko oder Adler haben infolge des Lockdowns bereits Insolvenz angemeldet. Douglas will verduften: Medienberichten zufolge plant die Parfümeriekette mehr als 40 ihrer 430 Filialen in Deutschland zu schließen, um sich stärker auf den Online-Handel zu fokussieren.

Blumenläden gelten als Geschäfte des täglichen Bedarfs

Floristen dürfen indes weiterhin geöffnet bleiben. „Viele Kunden fragen mich, warum. So recht weiß ich es auch nicht. Wir sind wohl systemrelevant“, sagt Katrin Müller. Tatsächlich hat die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern bestimmt, dass Blumenläden vom Lockdown ausgenommen sind. Genau wie beispielsweise Supermärkte, Tierbedarfsgeschäfte oder Drogerien gelten sie als Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Eine bewusste Entscheidung, wie Regierungssprecher Andreas Timm erklärt. „Es gibt eine Vielzahl von Ereignissen im Leben wie Geburtstage, besondere Jubiläen oder Trauerfeiern, bei denen üblicherweise Blumen verschenkt, übergeben oder hinterlassen werden. Blumen sind nicht mehr nur Dekoration, sondern auch ein Zeichen menschlicher Verbundenheit. Und die ist gerade in Corona-Zeiten wichtig.“

Rostocker Blumenhändlerin hat mehr Kunden als sonst

Blumenhändlerin Katrin Müller freut sich, dass sie öffnen darf. Denn obwohl in der Einkaufspassage Rostocker Hof und der Shoppingmeile Kröpeliner Straße selbst um die Mittagszeit kaum ein Mensch unterwegs ist, mangelt es ihr nicht an Kunden. Im Gegenteil. Es seien sogar mehr als in einem gewöhnlichen Januar. „Die Leute möchten etwas Schönes in diesen schweren Zeiten.“

Der Blumenladen profitiere zudem davon, dass Baumärkte und Gartencenter wie Grönfingers geschlossen haben, sagt Müller. Auch Glückwunschkarten sowie Vasen und Keramik als Geburtstagsgeschenk kaufen Kunden mangels Alternative jetzt verstärkt bei ihr.

Wenig Laufkundschaft trotz Toplage in der Breiten Straße

Rosige Aussichten? Leider nicht, sagt Tin Dinh. Er verkauft Blumen in der Breiten Straße in Rostock. Seinem Laden „Blumen 99“ fehle die Laufkundschaft, sagt er. Quelle: OVE ARSCHOLL

Ganz anders sieht es bei „Blumen 99“ in der Breiten Straße in Rostock aus. „Das Geschäft lohnt sich kaum“, sagt Inhaber Tin Dinh. Die 1A-Lage zahlt sich für den Floristen nicht aus. „Ab 16 Uhr kommen hier kaum noch Leute vorbei.“ Ein Mitbewerber macht deshalb gar nicht erst auf: Die Floristenkette „ Blume 2000“ hat alle Filialen bis auf weiteres geschlossen – auch die in Rostocks Innenstadt, in Stralsund und Schwerin.

„Der Umsatz hat sich bei mir im Lockdown besser entwickelt als vor der Pandemie“, sagt Kathleen Schooth, Inhaberin des Stralsunder Blumenladens „Hanabi“. Quelle: Christian Rödel

Kathleen Schooth dagegen fehlt es nicht an Kundschaft. Die Inhaberin des Stralsunder Blumengeschäfts „Hanabi“ hat alle Hände voll zu tun, Sträuße zu binden. „Die Leute wollen es sich Zuhause gerade in dieser schwierigen Zeit schön machen“, hat sie festgestellt. Die Floristin freut’s. Ihr Umsatz sei besser als vor der Pandemie.

„Hanabi“ in Stralsund : „Leute wollen sich ihr Zuhause schön machen“

Petra Fiedler ist Inhaberin des Blumenfachgeschäfts Guhl in der Rostocker Langen Straße. Ihren Kunden bietet sie bunte Frühblüher wie Tulpen und Primeln an. Quelle: OVE ARSCHOLL

Im Rostocker Blumenfachgeschäft Guhl dürsten viele Tulpensträuße und Primeltöpfe nach Mitnehmern. „Wir haben kaum noch Laufkundschaft“, bedauert Inhaberin Angelika Fiedler. 80 Prozent des Umsatzes spiele sie mit dem Versand von Blumen ein. „Das Fleurop-Geschäft rettet uns.“ Den Spaß am Job hat sie trotz schwieriger Lage nicht verloren, dafür sorgen auch ihre Stammkunden. Wenn davon einer den Laden betritt, blüht auch Angelika Fiedler auf. „Den Leuten ein Lächeln entlocken zu können, macht mir Freude.“ Auch wenn Münder hinter Corona-Masken versteckt sind: In den Augen der Kunden zeigt sich, dass Blumen gerade jetzt ein willkommener Stimmungsaufheller sind.

