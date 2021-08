Warnemünde

Es ist das Gipfeltreffen der fittesten Europäer: Beim „Battle the Beach“ treffen sich noch bis Sonntag Sportler aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz und Tschechien in Warnemünde. Doch für Badegäste, Segler und Surfer haben die Athleten keinen Blick. Schließlich treten sie in schweißtreibenden Wettkämpfen gegeneinander an. „700 Sportler haben sich im Vorfeld beworben“, erzählte Sebastian Hugo Witzel vom Organisationsteam. Nachdem die Interessenten festgelegte Aufgaben ausgeführt, sich dabei gefilmt und die Videos eingereicht hatten, wurden die 360 Besten ermittelt und eingeladen.

„Für mich ist es der erste Wettkampf und ich bin super froh, dass wir die Quali geschafft haben“, erzählte Sarah Hausmann aus Dortmund. Zusammen mit Charlotte Koßmann bildete sie am Wochenende das „Team Chaos“. Freitag stand Gewichtheben an, wo sich beide schon steigern konnten. Samstag traten die jungen Frauen dann bei einem Wettbewerb mit mehreren Disziplinen an.

Blick in die Wettkampf-Arena vom "Battle the Beach" Quelle: Claudia Labude-Gericke

„Crossfit ist eine Art High-Intensive-Training, kurz, aber intensiv“, so Witzel. Eines der Geräte, an dem sich die jungen Frauen und auch „Team Chaos“ beweisen mussten, stammt sogar aus der Hansestadt: „Den ,Beach-Anchor’, also Strand-Anker, hat der Chef von Sturmflut-Crossfit erfunden“, erzählte der Rostocker. Im Gegensatz zu der Übung, bei der Autoreifen umgedreht und dadurch vorwärts bewegt werden müssen, gräbt sich das schwere Gerüst mit den Gewichten bei jedem Umkippen tiefer in den Sand. Da sorgte nicht nur die Sonne am Samstag dafür, dass den Teilnehmern der Schweiß lief.

Erst Fluchen, dann Freude

Dass der Wettbewerb in Warnemünde nach einem Jahr Corona-Pause wieder mit einem ausgeklügelten Hygiene- und Testkonzept stattfinden konnte, freute alle. „Wir haben einen Kreis von 100 Helfern, viele davon sind extra angereist, um sich einzubringen“, erzählte Witzel. Das zeige den Zusammenhalt der Crossfit-Sportler. Überall am Strand fanden sich die verschiedenen Teams zusammen, genossen das Wetter, die Kulisse und ihren Sport. „Ich bin das erste Mal in Warnemünde und es gefällt mir sehr gut. Hier könnte man echt auch mal Urlaub machen“, sagte die Dortmunderin Sarah Hausmann.

Was sie und ihre Teampartnerin am Crossfit begeistert? „Es ist die Vielfalt der Übungen“, sagte Charlotte. „Man kann sich dabei richtig auspowern, jedes Mal Kopf und Körper neu überwinden und über die eigenen Grenzen gehen“, ergänzte Charlotte. „Vorher und zwischendurch flucht man immer, aber danach denkt man dann: Geil!“

Der Wettstreit in Warnemünde gehört laut der Organisatoren mittlerweile zu den größten Crossfit-Events in Deutschland und hat sich auch europaweit einen Namen gemacht. Zudem

Monika Baidinger aus Erfurt war zufällig beim "Battle the Beach" gelandet. Quelle: Claudia Labude-Gericke

sei er der einzige, der am Strand und nicht in einer Halle stattfindet. Das Teilnehmerfeld ist entsprechend hochkarätig. „Wir haben mit Joshua Wichtrup aus Flensburg auch den besten Deutschen hier mit dabei“, erzählte Sebastian Witzel. Wer am Ende gewinnt, kann sich über ein Preisgeld von 1000 Euro freuen.

Noch bis Sonntag um 18 Uhr können die Zuschauer unter Einhaltung der Hygiene-Regeln in der Beach-Arena unterhalb des Leuchtturms vorbeischauen. Der Eintritt ist frei. Monika Baidinger war ganz zufällig beim „Battle the Beach“ gelandet. „Ich bin für eine Jugendweihe hier und hab es beim Spaziergang am Strand entdeckt“, sagte die Erfurterin, die Samstag gegen Mittag einen Wettbewerb der Frauen-Teams beobachtete. „Was die Teilnehmer leisten, ist schon der Wahnsinn. Und sie werden toll angefeuert“, hatte die Besucherin beobachtet. Für sie selber seien Crossfit-Übungen aber eher nichts, erklärte sie schmunzelnd. Wer das anders sieht: Die „Sturmflut“-Crossfit-Sportler der Hansestadt freuen sich über neue Mitstreiter.

Von Claudia Labude-Gericke