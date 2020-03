Rövershagen

Sonnenschein, acht Grad, Frühling liegt in der Luft – für viele mit Kindern oder Enkeln das perfekte Wetter für einen Besuch bei Karls. Doch der volle Parkplatz in Rövershagen täuscht – wer das Erlebnis-Dorf betritt, hat so viel Platz wie nie an einem Samstag. Wo normalerweise tausende Besucher durch den Bauernmarkt schlendern und es lange Schlangen an Essensständen oder Fahrgeschäften gibt, ist in Zeiten der Corona-Epidemie deutlich weniger Betrieb.

Sind zur Kur in MV und genießen den Ausflug mit den Kindern: Nancy Nortmann (l.) mit Mia Sophie und Patricia Walter mit Nika. Quelle: Dietmar Lilienthal

Stefanie Schwerdtfeger aus Berlin hat sich vom Ausflug nach Rövershagen nicht abbringen lassen. „Wir hatten das zum Geburtstag der Kinder versprochen“, sagt die junge Mutter. Zudem wollte die Familie noch einmal raus und an die Sonne, „bevor für ein paar Wochen dann wirklich alles schließt“, erklärte sie. In der Bundeshauptstadt sind vom Senat aufgrund der Corona-Epidemie jetzt neben Schulen und Kitas auch Kinos und Kneipen dicht gemacht worden – zudem sind alle Veranstaltungen über 50 Personen untersagt.

Desinfektionsständer bei Karls. Quelle: Dietmar Lilienthal

Nancy Nortmann und Patricia Walter sind zur Kur an der Küste. Mit den Töchtern Mia Sophie und Nika machen sie sich einen schönen Tag im Erlebnis-Dorf. „Ich habe geahnt, dass es hier so leer sein wird“, sagt Nancy Nortmann. Die Ansteckungsgefahr sei ihrer Meinung nach in dem Freizeitpark nicht höher als in der Kurklinik. „Die anderen Mamas sind auch mit den Kindern unterwegs – und in der Einrichtung sind wir dann alle zusammen. Krank werden kann man auch da.“ Zudem seien für die Besucher im Erlebnis-Dorf unzählige Ständer mit Desinfektionsmittel zur besseren Handhygiene aufgebaut.

Stefanie Kohn aus Bargeshagen hat sich ebenfalls bewusst für den Ausflug nach Rövershagen entschieden. „Aber wir waren nur im Außengelände unterwegs“, erklärt die 35-Jährige. „Die Kinder wollen ja trotzdem raus und das ist ja genau wie ein Spielplatz“, sagt die Mutter eines Mädchens. Und sie hätte die Chance genutzt, Lebensmittel einzukaufen. Ohne lange Schlange, in der – wie eigentlich untersagt – viele Menschen auf einem Haufen stehen.

Den Sonnenschein zwischen den Klettergeräten und Fahrgeschäften genossen auch Anika und Lutz Mewes mit den Kindern. Die zweifache Mama aus Dithmarschen ist zur Kur auf Poel und hätte dort vom Erlebnis-Dorf erfahren. Am Besuchswochenende des Papas führte der Ausflug deshalb nach Rövershagen. „Wir achten auf den Abstand. Und dass es hier heute leer ist, passt da ja. Sorgen machen wir uns keine“, erklärte sie.

