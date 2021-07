Rostock

Kleiner Bahnhof – große Ehre: Die Hansestadt Rostock ist vom Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV) als „Kommune des Jahres 2020“ ausgezeichnet worden. Statt einer feierlichen Preisverleihung in Potsdam gab es coronabedingt nur ein verspätetes Treffen im Rostocker Rathaus. Für Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) schmälert das die Ehrung aber keinesfalls. „Wir wissen ja, dass wir in der schönsten Stadt leben. Dennoch ist das ein Preis, der wichtig ist für die Rostocker Seele, weil er Anerkennung für das Geleistete schenkt“, so das Stadtoberhaupt.

Wer die Hansestadt ins Rennen um den Titel geschickt hat, blieb bei der Verleihung offen. „Wir waren es aber auf jeden Fall nicht selber“, so Madsen schmunzelnd. Dabei hätte er allen Grund dazu gehabt. Schließlich ging es bei der Suche nach der „Kommune des Jahres“ um 2020 – das Jahr, in dem die Pandemie begann und der Oberbürgermeister besonders stolz auf seine Mitarbeiter und Bürger sein konnte.

„Wir haben schnell und pragmatisch gehandelt. Aber das geht nur, wenn alle mitziehen, sich als Teil des Ganzen begreifen, ihren Part dazu beitragen und für die Entscheidungen Verständnis haben“, so der 48-Jährige.

„Menschlichkeit nicht vergessen“

Er selbst hätte durch die Pandemie gemerkt, dass „die Verwaltung deutlich agiler ist, als in der ersten Wahrnehmung“, so Madsen. Er sei stolz darauf, dass die Rostocker bereit waren für mutige, zukunftsweisende Schritte in Zeiten der Krise. Neben dem Virus sei auch die mangelnde Digitalisierung ein Problem gewesen. „Die Situation hat uns so erwischt, als sollten wir mit zwei Fahrrädern ein Formel-1-Rennen fahren“, so Madsen. Die Rostocker hätten dennoch bewiesen, dass sie „auch ungeübt Meisterliches umsetzen können“.

OSV-Präsident Michael Ermrich war am Montag zur Verleihung des Preises in die Hansestadt gekommen. Er lobte, dass Rostock bei allem Streben nach schnellerer Digitalisierung auch die Menschlichkeit nicht vergisst. „Die Preisträger-Kommune zeigt beispielhaft, wie nach Ausbruch der Corona-Pandemie schnell gehandelt wurde – durch Änderung der Angebote sowie den Um- und Ausbau von Leistungen. So wurde nach Kräften mitgeholfen, die Krise zu stemmen“, so Ermrich. Neben den Kommunen zeichnet der Ostdeutsche Sparkassenverband in seinem Wirkungsgebiet auch Vereine sowie Unternehmen des Jahres aus.

„Wir sind stolz, dass der Sieger in der Kategorie Kommune aus unserem Geschäftsgebiet kommt“, erklärte Karsten Pannwitt, Vorstandsmitglied der Ostseesparkasse Rostock. „Gerade auch im Corona-Jahr war es uns ein wichtiges Anliegen, Mutmacher auszuzeichnen.“ Und davon gebe es gerade in Rostock enorm viele.

Während der Preis für die Hansestadt gerade erst nachträglich übergeben wurde, tagt die Jury des OSV bereits, um die Sieger für 2021 zu ermitteln. Rostock sei laut Michael Ermrich diesmal nicht mit im Rennen. „Das macht aber nichts“, erwiderte Madsen. Für ihn sei die Auszeichnung nicht nur der erste Preis für die Stadt in seiner Amtszeit, sondern auch Ansporn, jedes Jahr so zu handeln, dass die Hansestadt ihre Bürger, Gäste und Ansiedlungswillige von sich überzeugt.

Von Claudia Labude-Gericke