Der Frust unter Warnemündes Werftarbeitern wird immer größer – geplagt von Perspektivlosigkeit, Angst vor neuer Kurzarbeit und Jobverlust – haben sie sich am Mittwoch, 18. August, vor der Rostocker Stadthalle versammelt, um vor der Sitzung der Bürgerschaft für Unterstützung und Erhalt des Werftenstandortes Warnemünde zu demonstrieren. Die Forderung der mehr als 100 Demonstranten: Rostock soll sich mehr um die maritime Industrie vor Ort kümmern.

1200 Jobs sind in der Branche bedroht – bei MV Werften werden Stellen abgebaut, beim Motorenhersteller Caterpillar droht 130 Mitarbeitern der Jobverlust. Betroffen sind auch die von Uwe Breinlinger, Patrick Bleck und Steven Schade. Uwe Breinlinger ist Rohrschlosser am Werfstandort Warnemünde. Er sorgt sich vor allem um die jüngeren Generationen seiner Kollegen. „Viele junge Mitarbeiter, Mütter und Väter, haben Angst, ihre Jobs zu verlieren“, sagt er, während an diesem Tag Mitte August ein ziemlich frischer Wind um die Stadthalle weht. Fast macht es den Eindruck, der dunkle, aufgewühlte Himmel spiegelt die Emotionen der Werftarbeiter wider.

Angst vor Arbeitslosigkeit ist zum ständigen Begleiter geworden

Uwe Breinlingers Kollege Patrick Bleck, der mit seinem Nachwuchs zur Demo gekommen war, ist Schiffbauer und erklärt: „Diese Krise ist unverschuldet. Die Pandemie hat keiner kommen gesehen. Das haben wir uns noch vor drei Jahren anders vorgestellt.“ Und weiter: „Wir dachten, die Auftragslage bleibt stabil.“ Nun sitze die Angst vor der Arbeitslosigkeit als ständiger Begleiter im Nacken der Belegschaft.

Schiffbauer Dirk Kuhtz und sein Kollege Volker P. halten sich während der Demo eher am hinteren Rand auf, beobachten das Geschehen. Man sieht ihnen an: Die Stimmung unter den Kollegen ist gedämpft bis schlecht. „Die Werften waren eigentlich auf einem guten Weg“, berichtet Schiffbauer Volker P.. Jetzt sei der Frust groß, weil sie wieder mal in der Krise stecken. Er sagt: „Die Älteren unter uns können noch vernünftig in Rente gehen.“ Die Zukunft für die jüngeren Mitarbeiter sie jedoch ungewiss. „Wir wollen arbeiten, wir wollen Schiffe bauen. Als es wieder bergauf ging mit den Werften, haben viele ihre Jobs in anderen Betrieben gekündigt – weil es etwas bedeutet, auf einer Werft zu arbeiten.“ Die seien nun enttäuscht. „Es ist wichtig, die Standorte in MV zu halten, damit nicht die gesamte Schiffsindustrie weggeht“, betont der Werftarbeiter. Rostock und MV seien eben nicht nur Tourismusland, sondern auch wichtiger Werftenstandort.

Auch Tochterunternehmen und Zulieferer sorgen sich um Zukunft

Gefühlt jeder, der aus Rostock im September in den Schweriner Landtag gewählt werden will und Mitglied der Rostocker Bürgerschaft ist, hat vor den Werftarbeitern zum Mikro gegriffen, versprach, sich für ihre Belange einzusetzen. Ein richtiger Austausch zwischen Politik und Demonstranten kam vor Ort allerdings nicht zustande. Dabei war es das, was viele erhofft hatten.

Zur Demo waren auch Tino Tessmer, Carolin Rarrasch, Jens Diecks gekommen. Sie arbeiten im Konstruktionsbüro von Neptun Ship Design mit Sitz in Rostock. „Wir gehören zur MV Werften Holding, die MV Werften sind unser Hauptauftraggeber. Wir sind aktuell noch 103 Leute. Einige sind schon gegangen, seit im letzten Jahr die Kurzarbeit begonnen hat“, berichtet Carolin Rarrasch.

Weitere Demos auch in Wismar und Stralsund geplant

Die Zeichen könnten klarer nicht sein: Geht die Werft baden, sinken mit ihnen auch Tochterfirmen und Zulieferer. Tausende Jobs hängen daran. IG-Metall-Gewerkschaftssekretär Stefan Schad plädierte vor Demonstranten und einige Bürgerschaftsmitgliedern: „Rostock als maritimer Werftenstandort braucht eine Perspektive.“ Zur Unterstützung waren zur Demo auch Mitarbeiter von Caterpillar gekommen. Zu ihnen gewandt betonte Schad zudem: „Wir haben hier Spezialisten vor Ort, viele maritime Betriebe, wir kämpfen auch für sie mit.“

Weitere Aktionen, wie die Demonstration der IG Metall vor der Rostocker Stadthalle, seien zudem in den nächsten Wochen geplant, auch an den Werftstandorten Wismar und Stralsund.

Von Michaela Krohn