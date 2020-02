Was bringt die Tourismus-Messe ITB den Firmen in Mecklenburg-Vorpommern?

Rostock/Berlin

In der kommenden Woche wird Berlin wieder zum Schaufenster der Tourismusbranche. Auch aus MV fahren 18 Unternehmen zur Internationalen Tourismus-Börse ITB, der weltweit größten Messe ihrer Art. Doch was bringt so ein Messeauftritt den Teilnehmern überhaupt? Lohnt sich der Aufwand? Die OSTSEE-ZEITUNG hat bei Ausstellern aus MV nachgefragt: Das Warnemünder Hotel Neptun ist seit 1990 Stammgast auf der ITB – und will es auch bleiben.

Mario Derer wird bei der ITB wohl wieder wenig Schlaf bekommen: „Der Arbeitstag auf der Messe selbst beginnt um 9 Uhr und dauert bis 18 Uhr. Danach habe ich noch Treffen und Gespräche beim Abendessen“, sagt der Marketingchef des Warnemünder Vorzeigehotels.

Verhandlungen beim Abendessen

Die wichtigsten Ansprechpartner sind dabei die Vertriebspartner wie Reiseveranstalter. „Wir sind zwar sehr stark im Direktvertrieb, brauchen aber die Vertriebspartner, um auf allen Kanälen präsent zu sein“, so Derer. „Mit ihnen verhandeln wir auf der ITB die Verträge für das nächste Jahr und bilanzieren, was im vergangenen Jahr gut und was schlecht gelaufen ist.“

Ein wichtiger Punkt bei den Verhandlungen ist die Marge, also der Unterschied zwischen den Preis, den Direktbucher zahlen müssen und dem Einkaufspreis, den die Reiseveranstalter bekommen – denn auch sie müssen ja etwas verdienen. Doch wer sich in den Verhandlungen als allzu gierig erweist, ist bei Derer falsch: „Wer nicht zu uns passt, fliegt raus.“

Das Neptun ist Jahr für Jahr in der Sommersaison nahezu durchgängig ausgebucht. Dennoch fährt Derer zusammen mit vier Mitarbeitern immer wieder nach Berlin. „Wir wollen auch das Geschäftsklima für die kommende Saison erkunden: Was läuft gut, was nicht so gut und wie sieht der Markt aus?“ Zeichne sich ab, dass die Urlauber sich eher zurückhalten, verstärkt das Neptun seine Werbung, wenn die Buchungslage gut ist, werden die Preise angehoben. „Das ist ähnlich wie die Preispolitik der Fluglinien“, erklärt Derer.

Publikumstage wichtig für Imagepflege

Die ITB beginnt als reine Fachmesse für die Branchenprofis, nur die letzten drei Tage sind für das breite Publikum zugänglich. „Die Publikumstage sind für uns vor allem für die Imagepflege wichtig. Wirklich gebucht wird nur ab und zu. Das ist auch in den letzten Jahren immer weniger geworden.“

Einen „hohen vierstelligen Betrag“ lässt sich das Neptun den Messeauftritt kosten, so Derer. Zu den Standkosten kämen die Reisekosten der Mitarbeiter. Ob sich die Messe am Ende für das Hotel lohnt, sei schwer zu ermitteln. „Erfolgreich ist die ITB für uns, wenn wir gute Gespräche hatten, gute Geschäfte abgeschlossen haben und interessante Neuheiten, etwa im Bereich Digitalisierung, mitgenommen haben.“ Derer will auch künftig zur ITB fahren: „Ich finde es wichtig, physisch vor Ort zu sein. Man hat das Ohr ganz anders am Markt, als wenn man sich nur digital informiert.“

ITB noch immer medial und fachlich relevant

Auch Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbands MV, hält den Messeauftritt für die Branche nach wie vor für sinnvoll: „Die ITB ist für uns die wichtigste Messe überhaupt. Wir haben in den letzten Jahren auch dank der ITB viel erreicht.“ So habe man viele Kontakte zu anderen Tourismusregionen, zu Reiseveranstaltern und Medien aufgebaut.

Zwar gebe es auch Ansätze zur Kritik: „Die ITB kostet viel Geld, da stellt sich die Frage, ob das angemessen ist.“ Der Tourismusverband und die Partner auf der Messe geben insgesamt etwa 350 000 Euro für den Auftritt in Berlin aus.

Doch Woitendorf ist überzeugt: „Die Relevanz der ITB ist fachlich, politisch und medial noch vorhanden.“ Nicht umsonst hat der Verband eine Neugestaltung des Messestands neu ausgeschrieben. Er soll schicker und moderner werden als der bisherige, der im Jahr 2009 etwa eine halbe Million Euro kostete. Der Vorteil: Die „mobile Erlebniswelt“ kann auch unabhängig von Messen direkt in Zielregionen, wo man Urlauber anwerben will, aufgestellt werden.

Lesen Sie auch:

Von Axel Büssem