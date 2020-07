Was der Iga-Park in Rostock und der Garten von Roberto Grüneberg gemeinsam haben

Rostock

Roberto Grüneberg schlendert mit seiner Partnerin durch den Rosengarten in Rostock. Das Paar aus Sarstedt in Niedersachsen macht Kurzurlaub in der Hansestadt. „Wir haben schon oft in Warnemünde Urlaub gemacht, aber noch nie direkt in Rostock“, so die beiden. Nun sollen auch die anderen Stadtteile erkundet werden.

Bisheriges Fazit: „Superschön“. Zu den heutigen Stopps zählten unter anderem: der Hafen und das Iga-Gelände. „Da haben wir uns den japanischen und den chinesischen Garten mal näher angeschaut“, so der 48-jährige.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Garten- und Landschaftsbauer hat Grüneberg auch privat eine besondere Leidenschaft für Pflanzen und Gewächse. „Wir haben ein kleines Haus wo wir unter anderem selber einen Garten mit chinesischen Elementen pflegen“, so der gelernte Tischler. Da finde sich auch die typische Bonsai-Kunst sowie ein Teehaus wieder. Ob auf dem Wakeboard oder Mountainbike – in seiner Freizeit ist Grüneberg gern sportlich unterwegs.

Von Anna-Katharina Fischer