Was der neue Handelshafen in Rostock bietet

Rostock

Sonnenbrillen, Kunsthandwerk, Geschenkartikel – und dazu noch Speisen und Getränke. Mit einem bunten Mix hat am Donnerstag wieder der Handelshafen im Rostocker Stadthafen eröffnet. Großmarkt-Chefin Inga Knospe ist froh, dass sie die Freiluft-Bummelmeile, die als „Corona-Baby“ im letzten Jahr erstmals stattfand, nun wieder durchführen kann. Bis zum 10. Juli sind insgesamt elf Händler und Schausteller auf Höhe des historischen Holzkranes vor Ort. Besucher brauchen keinen Test, müssen sich allerdings am Eingang des Einkaufsbereiches per Luca-App registrieren und auf dem Gelände einen Mund-Nase-Schutz tragen. Zudem gelten die bekannten Hygieneregeln.

Noch bis Juli stehen die Stände vom Handelshafen an der Rostocker Kaikante. Quelle: Dietmar Lilienthal

„Seit letztem Jahr wissen wir: Frische Luft ist gut und wichtig. Da bietet sich ein Frühlingsbummel bei sommerlichen Temperaturen und frischer Seeluft doch geradezu an“, animiert Inga Knospe Einheimische und Touristen zum Besuch an der Kaikante.

Doch nicht nur die Besucher freuen sich über das zusätzliche Angebot. „Wir als Händler sind überglücklich, dass wir das machen können“, erklärt Patricia Hamberger. Vergangenes Jahr war ihre Familie mit einem Imbiss am Handelshafen vertreten. In diesem Jahr stellen sie den Getränkewagen. „Klar sind die Besucherzahlen bei Weitem nicht so wie bei unseren üblichen Veranstaltungen, wir sind ja sonst bei der Hanse Sail oder dem Hamburger Hafengeburtstag“, sagt sie. Aber einen Vergleich will sie gar nicht anstellen. „Für uns ist es wichtig, dass wir selbst wieder etwas tun dürfen, Präsenz zeigen und vor allem, dass es auch für unsere langjährigen treuen Mitarbeiter eine Perspektive gibt“, so Patricia Hamberger.

Ihr Betrieb besteht seit vier Generationen, manche der Mitarbeiter seien 20 Jahre dabei. „Es tat mir deshalb auch für sie in der Seele weh, als durch Corona alles ausfiel.“ Umso glücklicher seien alle, dass nun wieder etwas mehr Normalität einkehrt und auch kleinere Märkte wieder möglich sind. „Und wir hoffen natürlich auf die Hanse Sail“, so die Chefin.

Übrigens: Wer Lust hat, die Hansestadt von oben zu bewundern – zum Markttreiben gehört auch wieder das Riesenrad der Schaustellerfamilie Gormanns. Der 35 Meter hohe „Ostseestern“ dreht seit Donnerstag wieder täglich seine Runden. Der Handelshafen selbst öffnet montags bis samstags, jeweils 11 bis 18 Uhr.

Von Claudia Labude-Gericke