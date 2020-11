Rostock

Am Montag nach Totensonntag eröffnen traditionell die Weihnachtsmärkte in Deutschland. Auch in Rostock hätte heute in einem normalen Jahr der Budenzauber begonnen – mit Glühwein, Mutzen, Fahrgeschäften, Erzgebirgskunst, fettigem Imbiss und jeder Menge Tinnef gepaart mit Weihnachtsmusik in Dauerschleife. Und parallel dazu hätte es im Klostergarten wieder den Historischen Weihnachtsmarkt gegeben, wo alles eine Spur rustikaler zugeht und es Jahr für Jahr verschiedene Bühnenprogramme, offenes Feuer und in Tierfelle gekleidete Schausteller zu erleben gibt. Wie gesagt – in einem normalen Jahr ohne Coronavirus.

Lange Zeit hatten die Betreiber gehofft, mit Hygienekonzepten arbeiten und den Markt doch irgendwie durchführen zu können. Doch mit dem November-Lockdown kam auch das Aus für die Weihnachtsmärkte. „In dieser Woche hätten wir aufgebaut“, erzählt Ulrike von Falkenstein, die sich eigentlich im Dezember von ihrem bürgerlichen Beruf freinimmt und hinter der historischen Stadtmauer „Hypocras“ verkauft – ein bei den Besuchern beliebtes alkoholisches Heißgetränk. „Der Aufbau nervt eigentlich, geht tierisch in die Knochen“, sagt sie. Doch in diesem Jahr sehne sie sich regelrecht danach. „Ich vermisse es. Und vor allem all die Leute, mit denen wir hier jedes Jahr stehen und die wie eine Familie sind.“

Beerenweine für Zuhause

Zwei Veranstaltungen sind es, die diese Familie im Jahr verbindet – neben dem Historischen Weihnachtsmarkt gibt es im Sommer das Mittelalterspektakel im Ostseebad Dierhagen. Den Hut hat dabei unter anderen Nadin Ruck auf, die die Taverne „Zum Schwarzen Raben“ betreibt. Hier gibt es heiße Beerenweine, Met und immer einen heiteren Spruch am Tresen. „Natürlich hatte ich mich bereits mit den Weinen bevorratet“, erzählt Ruck. Die Lieferung sei da, deswegen wolle sie in diesem Jahr ausnahmsweise mal liefern. Über ihre Internetseite bietet sie die Getränke für Zuhause an. „Und wir haben auch ein kleines bisschen Glück, denn wir können in Dierhagen einen Mini-Weihnachtsmarkt zum Mitnehmen machen“, erzählt Ruck. Dort werde es einen kleinen Stand vom „Schwarzen Raben“ geben, ähnlich einem Stand auf dem Wochenmarkt. „Die Leute dürfen dort zwar nicht stehen bleiben und ihr Getränk zu sich nehmen, verkaufen können wir es ihnen aber.“ Und schließlich lasse sich ein heißer Wein auch beim Strandspaziergang genießen. „Ich bin guter Hoffnung, dass die Menschheit bis zum nächsten Jahr lernt, mit dem Virus zu leben“, sagt Ruck. Dass der Markt ausfalle, sei das Eine – „aber wir fehlen uns auch untereinander alle.“ Wie sie jetzt Geld verdiene? „Auf Baustellen“, erklärt Ruck. „Als Selbstständige können wir ja alles irgendwie ein bisschen.“ Daher könne sie sich mit Pflasterarbeiten oder Terrassenbau über Wasser halten. „Wir lassen uns so schnell nicht unterkriegen“!

„Wir lassen uns nicht unterkriegen“

Skadan Berkano ist Musiker und macht auf dem Markt die Theaterregie. Auch eine Reitshow gehört zu seinem Programm. „Ich nutze jetzt die Zeit, um die nächste Saison vorzubereiten. Seit Jahren bilden wir eine Gruppe, die Musik, Feuer und Theater zu einem Konzept vereint und uns in und um Rostock bekannt gemacht hat“, sagt er. Berkano lebt in der Nähe von Greifswald und bietet jetzt auch Reitunterricht an. „Wir haben unseren kleinen Reiterhof jetzt wiederbelebt, denn von irgendwas muss man ja leben“, sagt der Künstler, der sich nicht in staatliche Abhängigkeit drängen lassen will. „Entscheidend ist, dass wir alle nicht die Typen sind, die resignieren. Man kann über manches wütend sein, aber nicht traurig. Das ist einfach nicht unsere Art!“

Seine Kollegen stimmen ihm zu. Insgesamt 17 sind am Freitagnachmittag für den OZ-Fototermin in den Klostergarten gekommen – fast alle im Kostüm. „Es ist wie ein Familientreffen“, sagt Pia-Nereida Walczok. Sie übernimmt aktuell Promotion-Jobs und hat Hartz-IV-Aufstockung beantragt. „Ansonsten bleibe ich optimistisch“, sagt sie. „Ich nutze die Zeit, um neue Geschöpfe für die Saison ab März zu kreieren.“ Dann will sie wieder als „Dreifeuerherz“ Straßenkunst in Gestalt von Hexen, Wald- oder Meereswesen machen.

Vorfreude auf 2021

Einer, der erst in diesem Jahr richtig mitmischen wollte, ist Heiko Lange, der als Veranstalter die Verantwortung für alles Organisatorische übernimmt. „Ich halte den Kontakt zu Behörden und plane alles.“ Auch Hafen- und Weinfeste organisiert Lange und nimmt sich nun im Dezember Zeit für Planungen. „Ich bin frohen Mutes, dass 2021 wieder viele kleinere Veranstaltungen mit gewissen Auflagen stattfinden können.

Fazit: Trotz der trüben Aussichten für dieses Jahr blicken die Macher des Historischen Weihnachtsmarkts voller Optimismus ins neue Jahr. „Wir hoffen, dass unsere Stammgäste uns treu bleiben und sich im nächsten Jahr umso mehr auf uns freuen – wir freuen uns jedenfalls schon auf sie“, sagt Heiko Lange.

Von Ove Arscholl