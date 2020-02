Was die Gemeinde Sanitz plant – und wer sie verlässt

Sanitz

Vor fast genau einem Jahr wurde er ins Amt gewählt – am Samstag war der Sanitzer Bürgermeister Enrico Bendlin ( CDU) nun erstmals Gastgeber der beliebten Neujahrsgespräche. Mehr als 200 Gäste strömten dafür in die Mehrzweckhalle auf dem Schulcampus. Jede Menge Hände, die neben Bendlin auch Bürgervorsteher Steve Brockmann zu schütteln hatte. Auch für ihn war es die erste Großveranstaltung im neuen Amt als Vorsitzender der Gemeindevertretung.

Alter Hase beim Begrüßen und Reden ist dagegen Siegfried Krause. Für den Oberstleutnant der Flugabwehrraketengruppe (Flarag) 21 waren seine diesjährigen Grußworte keine Premiere, sondern ein Abschied: „Für ihn heißt es ab Ende März nicht mehr , Sanitz helau’, sondern ,Kölle alaaf’“, verriet Enrico Bendlin, wohin es den Chef des Verbandes nach zweieinhalb Jahren in Sanitz verschlägt.

Kommandowechsel Ende März geplant

Der Kommandowechsel soll Ende März erfolgen. Krause behält Sanitz in positiver Erinnerung: „Wir als Verband gehören zur Gemeinde und können uns stets auf die Hilfe und Unterstützung der Bürger und Bürgermeister verlassen – sowohl in Sanitz, als auch in Tessin“, sagte Krause. Mit beiden Orten sollen deshalb noch im Frühjahr offizielle Patenschaften abgeschlossen werden.

Zur Galerie Mehr als 200 Gäste trafen sich zu spannenden Gesprächen in Sanitz.

Gebraucht hätte es das nicht unbedingt. „Wir fühlen uns der Region verbunden und verpflichtet, arbeiten deshalb schon lange intensiv zusammen, zum Beispiel mit Schulen und Kindergärten. Unsere Soldaten sind auch als Trainer bei den Vereinen engagiert“, erklärte der Oberstleutnant. Die Patenschaften seien dennoch von allen Beteiligten gewünscht – „als deutliches Zeichen nach außen für unsere Verbundenheit“.

Bundespräsident Steinmeier zu Besuch

Mit Blick auf das vergangene Jahr bleibe den 700 Soldaten und zivilen Mitarbeitern des Stützpunktes einiges besonders in Erinnerung: der 60. Geburtstag des Geschwaders zum Beispiel. Aber auch eine große Übung unter Einsatzbedingungen im Herbst in Klietz und der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der im August zu Gast in Sanitz war und mit militärischen Ehren empfangen wurde.

Schulerweiterungen sind großes Thema

Enrico Bendlin freut sich über die gute Zusammenarbeit mit dem größten Arbeitgeber der Gemeinde. Der Bürgermeister hat in seinem ersten vollen Amtsjahr einige Vorhaben auf der Agenda. Nicht nur das Thema Wohnen. „Ich sträube mich nicht dagegen, dass Sanitz weiter wächst, aber wir müssen auch die Infrastruktur anpassen“, sagte er.

Vor allem für den Nachwuchs: Der Erweiterungsbau der Grundschule sei gestartet, eine Lösung für die Regionale Schule in Sicht. „Dort liegt die Kapazitätsgrenze eigentlich bei 371 Kindern, aber es sind schon 425 da. Und bis 2030 gehen die Prognosen noch einmal von 130 Schülern mehr aus“, so Bendlin.

Gerade seien in der Gemeinde die Weichen für eine Zwischenlösung gestellt worden. „Wir wollen die Kapazität mithilfe von Containern erweitern – aber nur so kurz wie möglich.“ Langfristig würde über einen Modulbau zur Schulerweiterung nachgedacht.

Generationswechsel in der Gemeindepolitik

Bendlin ist froh, dass nach seinem Amtsantritt im Mai nur wenig später auch viele neue Mitglieder in die Gemeindevertretung einzogen. Das sei nicht geringschätzig gegenüber der guten Arbeit der bisherigen gewählten Vertreter gemeint – „aber so sind wir quasi gemeinsam gestartet und wachsen zusammen“, erklärt der Bürgermeister.

Er freue sich über die gute Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Fokus auf eine gelungene Entwicklung für Sanitz. „Von Parteipolitik ist bei uns nichts zu spüren“, so Bendlin.

Das bestätigt auch Steve Brockmann. „Wir sind knapp acht Monate dabei, haben uns schnell gefunden und pflegen einen gesunden Meinungsaustausch“, so der Bürgervorsteher.

Ex-Bürgermeister genießt das Leben ohne Amt

Unter den zahlreichen Gästen waren am Samstag auch zwei Personen, die im vergangenen Jahr noch auf der Bühne standen: Ex-Bürgermeister Joachim Hünecke kam aus dem Händeschütteln und Plaudern gar nicht heraus. Er halte sich nach dem Rücktritt komplett aus der Politik heraus und sei „glücklicher Privatmann“ in der Gemeinde, der er 29 Jahre lang vorstand.

Ex-Bürgervorsteher Thomas Möller hat zwar dieses Amt abgegeben, aber noch nicht ganz so konsequent losgelassen wie Hünecke. „Ich sitze noch als sachkundiger Einwohner im Finanzausschuss“, erklärte er am Samstag.

Weil beide so lange als Duo an der Sanitzer Spitze standen, sehen sich Hünecke und Möller auch noch neben dem Neujahrsempfang ganz regelmäßig – immer mittwochs beim Eishockeyspielen in Tessin.

Von Claudia Labude-Gericke