Beim 27. Landespresseball in der Rostocker Stadthalle werden am Samstagabend rund 800 Gäste aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Sport erwartet. Gemeinsam mit Journalisten aus MV wird in glanzvoller Atmosphäre gefeiert. Die OZ berichtet ab 18 Uhr im Liveblog mit Videos, Bildern und Anekdoten.