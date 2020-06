Was die Rostockerin Ayleen (12) und Rapper Marteria gemeinsam haben

Ribnitz-Damgarten

Ayleen Röhr aus Rostock ist an ihrem ersten Ferientag zu Besuch in Ribnitz-Damgarten. Mit nackten Füßen watet sie durch den Brunnen auf dem Marktplatz. Planscht herum. „Mir gefällt die Stadt“, sagt die Zwölfjährige, „die ist so entspannt.“

Nach den Ferien kommt sie in die siebte Klasse und freut sich schon jetzt: „Ich lerne gern und möchte meine Freunde endlich wiedersehen.“ Das sei im vergangenen Schuljahr viel zu kurz gekommen.

Ayleen rappt mit Coach Mauler

Die Ferien will sie nutzen, um ihrem Hobby nachzugehen: Ayleen rappt. Ihr Club „Outsider“, eine Jugendinitiative in Rostock, ist endlich wieder geöffnet. Gemeinsam mit ihrem Coach Mauler entwickelt sie dort Texte für den rhythmischen Sprechgesang. Der ist Rapper und stand schon mit Marteria auf der großen Bühne. Während des legendären Konzerts im Ostseestadion traten sie gemeinsam mit dem Titel R.O.S.T.O.C.K. auf.

Mädchen die ebenfalls rappen, kennt die Ayleen nicht persönlich. Aber gerade gibt es ohnehin Wichtigeres: Sie trocknet die Füße ab und verabschiedet sich, um mit ihrer Familie ein Eis essen zu gehen.

Von Juliane Schultz