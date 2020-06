Was mit dem John-Brinckman-Brunnen in Rostock passieren soll

Rostock

Der Platz um den John-Brinckman-Brunnen am Weißen Kreuz in Rostock soll verschönert werden. Darüber beriet der Rostocker Kunstbeirat am vergangenen Mittwoch im Kunst- und Medienhaus Frieda 23.

Zur Umsetzung des Projektes möchte der Beirat sechs bekannte Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern zu einem Kunstwettbewerb einladen. „Die Aufgabe soll eine Vermittlung oder ein Dialog zwischen dem Denkmal und dem Platz sein“, erklärt Beiratsvorsitzender Holger Stark.

Anzeige

Dabei soll jeder Künstler einen Entwurf einreichen und eine eigene kreative Interpretation der Aufgabenstellung liefern. „Es soll um die Ecke gedacht werden und die Kunst kann auch gerne humoristisch oder provokant sein“, sagt Holger Stark. Spätestens Anfang nächsten Jahres solle die Realisierung des Projektes erfolgen.

Weitere OZ+ Artikel

„Brücke ins Hier und Jetzt schlagen“

Der John-Brinckman-Brunnen befindet sich an der Tessiner Straße im Stadtteil Brinckmansdorf – sein dritter Standort seit der Errichtung. Ursprünglich stand er auf dem Vögenteichplatz. 1935 wurde er das erste Mal umgesetzt und 1969 abgebaut. Seit 1974 steht er am Weißen Kreuz. Der Bildhauer und Maler Paul Wallat stellte den Brunnen 1914 fertig. Die Mosaiken stellen Szenen aus den Werken des niederdeutschen Dichters John Brinckman dar.

Die Künstler des Wettbewerbs sollen möglichst versuchen, „Leute neugierig zu machen“, sagt Ute Schmidt vom Kunstbeirat. Der Brunnen solle die Menschen dann animieren, stehenzubleiben und sich für die Gedichte, Novellen und Erzählungen Brinckmans zu interessieren. „Die Künstler sollen versuchen, eine Brücke ins hier und jetzt zu schlagen und die Moderne mit der Geschichte zu verbinden.“

Die eingeladenen Künstler sind: Ramona Seyfarth aus Neubrandenburg, Karolin Schwab aus Stralsund, Bernd Engler aus Güstrow, Ruzica Zajec aus Kaartz, die Künstlergruppe Dezernat5 (Tuno Bittner, Udo Dettmann, Thomas Sander), Andreas Sachsenmaier und Marc W1353L (Wiesel). Allen Künstlern ist gemein, dass sie viel im dreidimensionalen Raum arbeiten.

Platz soll zur offenen Nutzung dienen

Auch über die Nutzung des Platzes wurde beraten. Landschaftsarchitekt Hannes Rother stellte den Brunnen und seine Umgebung beim Weißen Kreuz vor. Der Platz mit seinen Hochbeeten aus den 70er Jahren soll auch zukünftig zur „offenen Nutzung“ dienen. „Das heißt, dass er für alle möglichen Nutzungen offen gehalten werden kann, zum Beispiel kleine Stadtteilfeste“, erklärt Rother.

Von Anh Tran