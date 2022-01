Was passiert mit alter Schnaps-Brennerei in Groß Lüsewitz?

Groß Lüsewitz

Sie ist der letzte Schandfleck in Groß Lüsewitz – die alte Zuckerfabrik und ehemalige Schnapsbrennerei am Moorweg. „Es muss einfach was geschehen. Es kann ja nicht so bleiben“, sagt Gudrun Weimer, Vorsitzende des Ortsbeirates.

Jüngst gab es ein ungewohntes Bild an dem alten Backsteingebäude, das die Einwohner hoffen lies. „Ein Baufahrzeug hat Totholz beseitigt und das Gelände Drumherum sauber gemacht“, sagt die 66-Jährige. Dass dort gearbeitet wurde, habe sie in all den Jahren des Verkaufs Anfang der 1990er Jahre noch gar nicht gesehen.

Eigentümerin des alten Speichers kommt aus Potsdam

Eigentümerin des alten Gebäudes ist die Wittfoth Bau GmbH in Potsdam. Die Baufirma, wurde 1996 gegründet und sich auf alte denkmalgeschützte Bauten spezialisiert. Die sanierten und restaurierten Objekte befinden sich bisher aber fast ausschließlich in Potsdam.

„Wir als Gemeinde sind dabei, nach und nach alle Schandflecke zu beseitigen. Ich habe großen Respekt vor dem Eigentum anderer, würde mich aber freuen, wenn der Eigentümer in die Immobilie investiert“, sagt Bürgermeister Enrico Bendlin (42).

„Wir haben uns in den vergangenen Jahren wirklich wenig um die Immobilie gekümmert und sie wie das fünfte Rad am Wagen behandelt“, gibt Frank Wittfoth, Mitgesellschafter der Baufirma, zu. Vor Jahren habe er mal versucht, Grundstücke dahinter zu kaufen. Aber daraus sei nichts geworden. „Das Grundstück jetzt ist einfach zu klein“, sagt er und denkt dabei an zusätzliche Stellplatzmöglichkeiten.

Frank Wittfoth würde gern zusammen mit der Gemeinde Ideen für das denkmalgeschützte Haus entwickeln: „Zusammen an einem Tisch überlegen, was kann man machen und zusammen nach Lösungen suchen.“ Bisher sei aber keiner auf ihn zugekommen. „Das kenne ich aus der Potsdamer Region anders von den Gemeinden“, sagt er.

Der alte Speicher in seinem jetzigen Zustand sieht nicht nur unschön aus, er stellt auch eine Gefahr dar. „Jetzt steht Gott sei Dank ein Bauzaun sechs Meter vom Gebäude entfernt. So kommen wenigstens keine Kinder mehr rein“, sagt Gudrun Weimer. Denn genau gegenüber befindet sich ein Spielplatz, und das alte Gemäuer wurde vom Nachwuchs gern neugierig erkundet. Aber Frank Wittfoth versichert: „Die statische Sicherheit ist gegeben.“ Nach einem Brand vor etwa zwei Jahren wurde diese überprüft.

Wunsch wären moderne Lofts zur Miete

„Damals haben direkt am Gebäude sogar Autos geparkt – das war natürlich sehr gefährlich“, sagt die Seniorin, die 1989 von Rostock nach Groß Lüsewitz gezogen ist. Für die Absicherung des Gebäudes ist der Besitzer zuständig. Deshalb hatte das Ordnungsamt des Landkreises auch Kontakt zur Eigentümerin aufgenommen, und sie auf den Missstand hingewiesen.

Wenn Bürgermeister und Ortsbeirat sich was wünschen könnten, wären es moderne Lofts zur Miete oder Büroräume, in denen junge Start-ups neue Ideen austüfteln. „Das wäre natürlich cool, kreatives arbeiten im Grünen, 20 Minuten von der Innenstadt entfernt“, sagt Gemeindechef Enrico Bendlin.

„Das Gebäude selbst ist ja sehr schön. Es könnte ein richtiges Schmuckstück für den Ort werden“, sagt Gudrun Weimer. Aber die frühere Bibliothekarin weiß: „Für den Besitzer muss es sich natürlich rechnen.“

Zuckerfabrik, Schnapsbrennerei und Fischlager

Da die Groß Lüsewitzerin nicht nur im Ortsbeirat aktiv ist, sondern auch im kulturhistorischen Verein, weiß sie bestens über die Geschichte des roten Ziegelbaus Bescheid. „Im Jahr 1872 wurde es von der Rostocker Zuckerfabrik erbaut“, sagt Gudrun Weimer. Im Siederaum und in Filterpressen sowie in Zentrifugen wurde acht Jahre lang Zucker produziert.

Bis es schließlich 1880 von Gottlieb Friedrich Ferdinand Biermann gekauft und zu einer Schnapsbrennerei umgebaut wurde. „In den oberen Räumen wurden 1945 auch Erntefeste gefeiert“, sagt die Seniorin. Der riesige Schornstein am Südgiebel sei 1956 schließlich gesprengt worden. Neben dem alten Speicher gehören zu dem Ensemble das Schloss und die bereits abgerissenen Schweine- und Rinderställe.

Anfang der 1990er Jahre wurde der alte Speicher erneut verkauft. „Ein Fischhändler nutzte den Keller und bewahrte hier in Wasserbecken Fische auf. Seit mehr als 20 Jahren wird das Gebäude schon nicht mehr genutzt“, sagt Gudrun Weimer.

Von Stefanie Adomeit