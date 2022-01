Stadtmitte/Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Die Corona-Krise stellt die Wirtschaft vor eine der größten ökonomischen Herausforderungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Alltag sind in vielen Lebensbereichen, insbesondere im Einzelhandel, spürbar. Belebte Innenstädte, Einkaufspassagen und Fußgängerzonen blieben zeitweise in ganz Deutschland leer. Der Bund-Länder-Beschluss zur 2G-Regelung für den Einzelhandel war ein erneuter Rückschlag für viele Händler – und hat das Weihnachtsgeschäft stark beeinflusst. Bei einer flächendeckenden Schließung des Non-Food-Einzelhandels rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) sogar mit einem finanziellen Verlust von eine Milliarde Euro täglich. Und trotzdem: Die meisten Einzelhändler stellen sich mit Fleiß und Durchhaltevermögen den Gegebenheiten und trotzen mit innovativen Ideen der Pandemie.

Rostocker Modegeschäft gewinnt Preis

Jana Marquardt hält stolz ihren „Kauf Lokal“-Award in den Händen. Es ist ihr erster Preis für ihr Modegeschäft „Shila“ in der Langen Straße. Hier verkauft sie skandinavische Mode und ausgewählte Marken im nordischen Design. „Wir haben mit der Corona-Pandemie, speziell mit der 2G-Regelung sehr zu kämpfen, und sind gleichzeitig froh über jeden Kunden, der uns die Treue hält“, sagt die 33-jährige Inhaberin. Vor sieben Jahren hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, inzwischen sogar einen zweiten Laden in Malchow eröffnet und vier Mitarbeiter angestellt. Unter dem Motto „Deutschland sucht den Lieblingsladen“ wurden in einer bundesweiten Mitmach-Aktion die beliebtesten lokalen Geschäfte gesucht. „Shila“ hat von Kunden und Fans besonders viele Stimmen erhalten und sich im Rennen um den „Kundenliebling 2021“ durchgesetzt. Damit gehört das Geschäft zu den beliebtesten Shoppinglocations in Deutschland. „Wir sind unfassbar stolz auf diese Auszeichnung“, so die Inhaberin.

Einzelhandel ist Vielfalt und Lebendigkeit

Die Kampagne soll die Aufmerksamkeit für den regionalen und stationären Handel sowie die Menschen dahinter steigern. Thomas Fischer, Co-Initiator der Aktion der Werbeagentur „brandcom“, sagt: „Beim Händler vor Ort einzukaufen hat viele Vorteile: Hier kann man sich inspirieren und gut beraten lassen, anprobieren, in Ruhe auswählen und ein tolles Shopping-Erlebnis genießen. Und natürlich unterstützt der Einkauf das Lieblingsgeschäft um die Ecke und sorgt für Vielfalt und Lebendigkeit in unseren Citys.“

Vielfalt und Lebendigkeit – das wünscht sich auch Jana Marquardt und betont: „Läden und Schaufenster machen die Stadt schöner.“ Marquardt appelliert, dass das die Stadt das noch mehr wertschätzen könne. Für jedes Schild, jede Fahne, jede Bank, jedes Kleidungsstück, das sie im Sommer vor ihren Laden stelle, müsse sie extra bezahlen. Die Stadt könnte hier Erleichterung schaffen und die Gestaltung des öffentlichen Raumes durch die Einzelhändler mehr als Gewinn für die Attraktivität der Innenstadt würdigen.

Willkür sorgt in der Branche für Kritik

Attraktiver ist die Stadt auch durch den „Wunscherfüller“ am Doberaner Platz geworden. Hier haben David Seidel und Nicole Schwichtenberg im ersten Lockdown Mut bewiesen und ein Geschäft für besondere Geschenke und Lebensmittel eröffnet. „Wir haben uns an keinem Tag ausgeruht und in der Corona-Pandemie enorm viel investiert“, berichtet David Seidel. Hinsichtlich der letzten politischen Beschlüsse hatte das Duo Glück: Ihr Sortiment besteht zu mehr als 50 Prozent aus Lebensmitteln, weshalb im „Wunscherfüller“ weiterhin die 3G-Regel greife. Dass ein Unterschied bei Geschäften des täglichen Bedarfs gemacht werde, sorgt in der Branche für Kritik. „Wer entscheidet denn, was dazugehört und was nicht? Das ist wirklich nur schwer nachzuvollziehen“, sagt etwa Torsten Grundke, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock (IHK).

Kampf um die wirtschaftliche Existenz

Thorsten Ries, Hauptgeschäftsführer der IHK, findet noch klarere Worte: „Einschränkungen der Besucher-Frequenz in Städten und in Restaurants bedeuten weniger Kunden. Weniger Kunden bedeuten: Das Weihnachtsgeschäft leidet oder fällt im schlimmsten Fall ganz aus. Wir kennen Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns sagen: ,Eine vierte Welle werden wir wirtschaftlich nicht überleben.’“ Trotz der Wirtschaftshilfen seien die Finanzpolster vieler regionaler Unternehmer komplett geschmolzen. Viele Kunden würden digitale Angebote nutzen. „Da stellt sich die Frage: Gibt es noch ausreichend Kaufkraft für den stationären Handel? Wir möchten lebendige Städte haben mit reichhaltigen Angeboten“, so Ries.

„Wir können auch Amazon“

Ist der Online-Handel also großer Profiteur der Krise? Nicht unbedingt, wissen die beiden Rostocker Beispiele. In der Corona-Krise mussten sich viele Einzelhändler neu erfinden und auf innovative Konzepte setzen. „Shila“ und der „Wunscherfüller“ haben längst zusätzlich zu ihrem stationären Angebot einen Online-Handel entwickelt. „Davon können wir nicht leben, aber immerhin unseren Handel ergänzen“, sagt Jana Marquardt. „Bei uns kann man alles auch online bestellen und wir lassen es im Stadtgebiet schnell mit dem Fahrrad ausliefern. Wir können auch Amazon“, so David Seidel.

Deutschlandweit stieg der Umsatz im Versand- und Internethandel beispielsweise im April 2020 gegenüber dem Vorjahr um rund 24 Prozent. Doch die Corona-Krise hat auch auf den Internethandel negative Auswirkungen: Lieferengpässe oder ganze Ausfälle von Lieferungen müssen hingenommen werden.

Von Lea-Marie Kenzler