Es sollte das größte Passagierschiff werden, das jemals in Deutschland gebaut wurde. Nun liegt die „Global Dream“ – auch „Global I“ genannt – zu drei Vierteln fertig gestellt mit ungewisser Zukunft im Wismarer Baudock. Der Grund: Die MV Werften haben am Montag Insolvenz angemeldet. Als Ursache dafür gelten Finanzschwierigkeiten des Mutterkonzerns Genting Hongkong vor allem infolge der Corona-Krise.

Den MV Werften war es nicht gelungen, die Finanzierung des rund 1,5 Milliarden Euro teuren Neubaus der „Global Dream“ zu sichern. Verhandlungen von Genting und der Werft mit Bund und Land scheiterten.

Entwürfe: So soll die fertige „Global Dream“ aussehen

Als die Pläne der „Global Dream“ damals bekannt geworden sind, hat die OZ diese in einer Multimedia-Story vorgestellt. Darin zu sehen sind diverse Entwürfe – von den Kabinen bis zu den Pools auf dem Oberdeck. Hier können Sie sich diese noch einmal ansehen.

Auch in einem Video stellten wir den Megaliner vor:

Derzeit liegt das Schiff noch in der Schiffbauhalle der MV Werften in Wismar – zu 75 Prozent fertiggestellt. In unserer Bildergalerie können Sie sich den aktuellen Baufortschritt des Kreuzliners noch einmal genauer ansehen – und einen Blick zurückwerfen auf die Meilensteine der „Global Dream“.

Zur Galerie Seit Montag ist klar: Die MV Werften sind insolvent. Wie es nun mit der „Global Dream“ weitergeht, ist ungewiss. Zu 75 Prozent ist der Kreuzliner bereits fertiggestellt. Wie die Bauarbeiten bislang liefen – ein Blick zurück.

Weiterbau in der Insolvenz – Wie stehen die Chancen?

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte am Montag, sie hoffe auf die schnelle Einsetzung eines Insolvenzverwalters. Zunächst solle das Kreuzfahrtschiff in Wismar vollendet werden. Dies sichere Arbeit. Auch die IG Metall forderte den Fertigbau der „Global Dream“ in der Insolvenz.

